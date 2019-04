Borghetto Santo Spirito. I commercianti e gli associati di “Vivi Borghetto” quest’anno sposano il sociale e scendono in piazza esponendo nelle loro vetrine margherite, ortensie, gerani, sfere rosse e scarpette rosse.

All’insegna delle tematiche sociali ed alle iniziative benefiche, quest’anno i commercianti di Borghetto hanno deciso di aderire a più iniziative nello stesso periodo, addobbando le loro attività in occasione della manifestazione storica “Floricola” che si terrà il 27 e 28 aprile, sostenendo l’acquisto della “Margherita per Airc” – seguendo la scia di “Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito”.

Questa Margherita proviene dalla Riviera Ligure, in particolare dalla piana di Albenga; la “Margherita solidale” ha un costo di 4.50 euro: per ogni margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad AIRC per sostenere una nuova borsa di studio istituita grazie all’impegno di AICG.

Inoltre, il 27 aprile ci sarà il primo appuntamento di un progetto del Comune di Borghetto, “Donne Oltre – donne per le donne contro la violenza”. Ogni anno si intitoleranno delle panchine a donne che hanno lasciato un segno, per promuovere la cultura della parità di genere e favorire l’affermazione dei diritti degli uomini e delle donne, contro ogni tipo di odio e di violenza. Un concorso ha portato ad individuare delle donne che si sono contraddistinte nei quattro ambiti ed alle quali verranno intitolate delle panchine sulla splendida passeggiata partendo dalla suggestiva piazza Pelagos.

Nel 2019 si parte con il tema della violenza ed infatti nelle vetrine delle attività commerciali sono state messe sia delle sfere rosse che delle scarpette rosse per dire “No alla Violenza!”.