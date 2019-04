Albisola Superiore. I Comitati Albisola Vivibile, Luceto Sostenibile e casello Albamare, in prima linea sui problemi del traffico nella cittadina del levante savonese, hanno invitato i tre candidati sindaco, Stefania Scarone, Maurizio Garbarini e Marino Baccino, per un confronto pubblico in programma il prossimo 13 maggio presso l’Auditorium della Massa.

“Nel frattempo – affermano i Comitati -, vi sottoponiamo alcune istanze che vorremmo faceste vostre, prendendovi l’impegno di portarle avanti ed includendole di conseguenza nel vostro programma elettorale: Quali sono i punti del vostro piano urbanistico per lo sviluppo della città, con particolare riferimento alla aree dei distretti di trasformazione (Gavarry, via Casarino, zona espansione)? Circa l’importante pendenza economica con le ferrovie riguardo l’area della vecchia stazione, quale soluzione intendete perseguire? Visto che questo comune ha votato due volte a favore della realizzazione del casello Albamare, e visto che anche la Prof. Sacone dell’Università di Genova ha indicato il casello Albamare come efficace soluzione per il traffico Albisola-Savona nello studio comparato commissionato dall’On. Paita, qual è la vostra posizione in merito? Il piano urbanistico della mobilità di Savona PUMT indica Albisola come sbocco “proprio” autostradale della città di Savona e del porto. Visto che l’Amministrazione uscente non ha preso alcuna posizione in merito, voi cosa intendete fare per tutelare la sovranità di Albisola sul suo territorio? Dato il crescente numero di autotreni ed autobus che transitano nelle vie cittadine e visto che secondo le leggi vigenti è “compito del Sindaco” tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, nella fase di realizzazione di soluzioni definitive quali provvedimenti transitori intendete adottare per il traffico e l’inquinamento?”.

Domande alle quali si chiederà conto ai tre candidati sindaco nell’incontro pubblico.