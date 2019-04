Guida con la patente scaduta, investe un biker e fugge: pirata della strada identificato dalla polizia stradale

Calice Ligure. Aver investito un ciclista sulla strada provinciale 17, nel territorio comunale di Calice Ligure, ed essersi dato alla fuga senza prestare soccorso. E’ l’accusa che la polizia stradale contesta ad un trentenne, risultato poi avere la patente scaduta, che è stato identificato nella notte dopo una serie di indagini serrate.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18,30 quando, come ricostruito dai poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Savona insieme al personale dell’Ufficio Infortunistica e Polizia Giudiziaria, un turista tedesco in ferie in Riviera è stato colpito dalla vettura ed è caduto rovinosamente a terra. A soccorrere il ferito, che ha rimediato traumi e policontusioni giudicati guaribili in trenta giorni dai medici dell’ospedale Santa Corona, non è stato però il suo investitore, fuggito subito dopo lo scontro.

Una volta accertata la dinamica dell’incidente è quindi scattata la caccia al pirata della strada che si è conclusa nella notte con l’identificazione del trentenne poi denunciato a piede libero per omissione di soccorso e fuga dopo incidente stradale con feriti, reato questo che prevede pene particolarmente severe.