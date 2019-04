Savona. È iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’atletica alla Fontanassa di Savona. Subito grandi risultati e record di partecipanti con più di 400 atleti dalla categoria esordienti a quella assoluta per i Campionati regionali universitari open.

La copertina dei c, organizzati da Cus Savona & Cus Genova, sampionati universitari, spetta all’azzurro Reda Mohamed Chaboun, che con un balzo a 7.70 m salta sul tetto d’Italia, stabilendo in un colpo il suo record personale di 12 cm, la miglior prestazione italiana 2019 e il minimo per gli Europei U23. La pedana del salto in lungo ha dato altre grandi emozioni: Roberto La Barbera, habitué di Savona, ha infatti realizzato il record italiano paralimpico con la misura di 6.75 m (w – 0.8), migliorando il suo precedente record a 6.69 m, ottenuto proprio alla Fontanassa nel 2017.

di 344 Galleria fotografica Campionati Regionali Universitari









Dalla velocità come di consueto è arrivata un altro grandissimo risultato a opera di Chiara Melon (Atl Brescia), che nei 100 m ha demolito il suo record personale, correndo in 11”73 (w + 1.1), stabilendo la miglior prestazione italiana 2019. In questa gara ottimo esordio dell’atleta di casa l’allieva Aurora Greppi (Cus GE), che sfiora il personale correndo in 12”31 (w +2.2). Nei 100 m Christian Bapou (Cento Torri) stampa un ottimo 10”71 (w +1.6), aggiudicandosi il 5° trofeo Roberto Benvenuti. In questa serie si rivede a buon livello il savonese Luca Biancardi (Atl. Arcobaleno), che con 10”90 si classifica in quinta posizione.

Nel giro di pista vittoria al femminile di Francesca Aquilino (Bracco Atletica) e al maschile di Simone Massa (Atl. Fossano), che hanno fatto fermare i cronometri rispettivamente in 57”54 e 48”77.

Il prossimo appuntamento con la grande atletica sarà il 29 maggio quando, sempre sulla pista magica del Fontanassa, andrà in scena l’ottavo meeting internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia, con la presenza di gran parte della nazionale italiana e numerosi atleti stranieri di livello mondiale.