Göteborg sugli scudi al 40° Maggioni Righi

Borgaro (Torino). Si può dire che mai come quest’anno il Maggioni-Righi sia stato veramente internazionale, con ben tre squadre straniere su quattro a contendersi la vittoria della 40a edizione. Nella mattinata di lunedì 22 aprile, le sfide tra Nordsjælland – Dynamo Kiev e Göteborg – Torino, entrambe finite ai rigori, hanno permesso alla squadra svedese, che ha poi trionfato nel pomeriggio, e a quella danese di accedere alla finalissima. Terzo posto invece per la Dynamo Kiev, che ha battuto i granata, ancora ai rigori.

La classifica finale è quindi la seguente: 1° Göteborg, 2° Nordsjælland, 3° Dynamo Kiev, 4° Torino, 5° Atalanta, 6° Juventus, 7° Fiorentina, 8° Brescia, 9° Genoa, 10° Chieri, 11° Borgaro Nobis, 12° Chisola.

Nella Top 11, abbiamo: miglior n° 1 Anders Gulstorff e miglior n° 2 Jonas Lyshoj entrambi del Nordsjælland, miglior n° 3 Edoardo Bedetti del Torino, miglior n° 4 e miglior n ° 5 per la Dynamo Kiev con Ihor Huk e Anatoli Kozlenko, miglior n° 6 e miglior n° 7 Diego Larotonda e Aldo Banse entrambi del Torino, miglior n° 8 e miglior n° 9 per i giocatori del Göteborg Erik Reis e Oscar Vilhelmsson, miglior n° 10 Vladyslay Veleten della Dynamo Kiev e miglior n° 11 per Johan Tellander del Göteborg, che si aggiudica anche il premio come miglior giocatore straniero.

Per quanto riguarda i premi speciali, la Coppa Vincenzo Barrea va a Ambroz Filip in quanto giocatore più giovane del Torneo, Il Trofeo per il miglior giocatore italiano è di Christian Celesia del Torino e quello come miglior giocatore dilettante va a Ettore Tonini del Borgaro Nobis.

La Coppa come miglior giocatore dell’ASD Borgaro Nobis è invece di Thomas Fimognari, mentre il riconoscimento come capocannoniere del Torneo è andato a Yevhenii Riazantsev della Dynamo Kiev. Il Trofeo Fair Play se lo aggiudica la società del Göteborg, la Coppa per la Squadra più Disciplinata va alla Juventus, mentre il premio al Miglior Allenatore del Torneo va a Marco Sesia del Torino.