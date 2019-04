Gol, emozioni e colpi di scena al Torneo delle Regioni Futsal. Liguria al palo al termine della prima giornata

Il calcio a cinque si conferma una disciplina vivace e ricca di colpi di scena, è quanto emerso dalla 1^ giornata del Torneo delle Regioni di futsal griffata LND giocata nei palazzetti della Basilicata.

In 34 partite sono state segnate ben 294 reti. Tante emozioni e sfide giocate sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi istanti delle gare.

Il Lazio ha fatto la voce grossa centrando un poker fenomenale, esultando così in tutte le categorie. Tris per l’Emilia Romagna, il Veneto e i padroni di casa della Basilicata.Due Rappresentative ok per Abruzzo, Calabria, Marche, Puglia, Sicilia.

Partenza “disastrosa” per la Liguria coincisa con le sconfitte degli Allievi ( per 8 a 2), dei Giovanissimi ( per 12 a 5) e del Femminile (per 8 a 5) ed il pareggino degli Juniores (per 5 a 5) contro l’avversaria di turno Emilia Romagna.

Vedremo se almeno con il CPA di Bolzano potrà arrivare la prima vittoria.