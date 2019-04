Gnl a Porto Vado, Cgil “tira le orecchie” a Signorini: “Queste riflessioni non si fanno con la stampa ma col territorio”

Vado Ligure. “Un deposito Gnl nel porto di Vado? Un ragionamento che non si può fare in autonomia senza interessare il territorio”. Andrea Pasa (segretario provinciale di Cgil Savona) e Fabrizio Castellani (di Filt Cgil Savona) “tirano le orecchie” al presidente dell’Autorità Portuale di Sistema, Paolo Emilio Signorini, che ieri ai microfoni della “versione genovese” di IVG, Genova24.it, ha avanzato l’ipotesi di costruire un deposito di Gnl (gas naturale liquefatto che molte navi stanno adottando come combustibile) nello scalo vadese.

“Abbiamo individuato l’area di Reefer Terminal a Vado come una potenziale area che possa essere sia deposito di rifornimento per le navi sia accessibile alle autocisterne lato terra – ha spiegato – Ora ovviamente bisogna vedere se esistono le condizioni di fattibilità e sostenibilità anche con i concessionari”.

Un annuncio che però ha colto di sorpresa Cgil: “La possibilita di installare un deposito di Gnl presso l’area di Reefer Terminal la apprendiamo dai mezzi di comunicazione – protestano Pasa e Castellani – Pensiamo sia necessaria una valutazione a 360 gradi, partendo dal fatto che le aree portuali soprattutto a Savona e Vado sono aree in cui si dovrebbe ‘costruire’ occupazione di qualità con professionalità ed innovazione molto alta”.

“Inoltre – aggiungono – è indispensabile ragionare sulla fattibilità reale e su ciò che potrebbe significare come numero di nuovi occupati, quantità di spazio realmente necessaria. Questi ragionamenti e riflessioni – concludono – non si possono certamente fare in autonomia o a colpi di comunicati stampa, ma interessando il territorio è tutti i soggetti sociali che nel territorio esistono”.