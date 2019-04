Giovanissimi regionali U14: Legino campione con tre giornate di anticipo

Savona. Con la vittoria interna sul campo del Ruffinengo con il risultato di 6-1 ai danni dell’Ospedaletti la leva 2005 dell’Usd Legino 1910 si aggiudica matematicamente il primo posto del campionato Giovanissimi regionali U14 girone B, con tre giornate di anticipo.

Impressionante il ruolino di marcia dei ragazzi verdeblù che nelle 22 giornate di campionato fino ad ora disputate hanno riportato 19 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, con 94 reti fatte e 19 subite.

Ora si aprono per il Legino le porte delle finali, nelle quali i verdeblù proveranno nell’impresa di conquistare il titolo di campione regionale, traguardo mai raggiunto fino ad oggi da nessuna compagine della società leginese.

Prima, però, affronteranno un altro importante appuntamento: il torneo di Cairo, dove i Giovanissimi del Legino potranno confrontarsi con i pari leva di molte squadre professionistiche, a partire dal Genoa nel girone eliminatorio, esprimendo il loro valore di organico ma anche mettendo in vetrina i loro “pezzi pregiati”, già attenzionati da squadre di alto livello.

Per ora l’obiettivo primario della società leginese è quello di conquistare uno storico risultato, per poi provare a mantenere compatto il gruppo per replicare il prossimo anno.