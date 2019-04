Savona. L’11 aprile si celebra la “Giornata nazionale del Mare” ed Assonautica Provinciale di Savona, partner nel progetto europeo “PORT-5R” per la gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo, ha scelto questa giornata per dare l’avvio ad una campagna di sensibilizzazione sul problema dei mozziconi di sigaretta buttati a terra.

Per incentivare l’uso dei portacenere tascabili verranno distribuiti gratuitamente 100 ecoastucci personalizzati con il logo del progetto PORT-5R ai primi 100 fumatori che il giorno 11 aprile si presenteranno presso la sede di Assonautica in Savona Lungomare Matteotti 1 dalle ore 9 alle ore 13.

Oltre ai portacenere tascabili la campagna di sensibilizzazione prevede la diffusione di un’immagine, raffigurante i mozziconi a terra con il mare sullo sfondo e dei portacenere tascabili a bustina, sovrastata dalla scritta “Non buttare mozziconi a terra – usa il portacenere – Il mare ti ringrazia”.

Sarà presente, oltre al logo di Assonautica Provinciale di Savona, il logo del progetto Europeo PORT-5R ed i loghi degli Enti che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa: la Camera di Commercio Riviere di Liguria ed i Comuni di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Vado Ligure.

L’immagine verrà diffusa sul web, tramite i social e tramite i giornali on line. Verranno stampate delle locandine da esporre nei locali e da posizionare nei luoghi pubblici più frequentati.

“Il problema dell’abbandono dei mozziconi di sigarette è diffuso in ogni zona, senza evidenti differenze tra le zone munite di cestini e quelle che ne sono sprovviste – spiegano da Assonautica – Per numerosi fumatori (ma per fortuna non tutti sono così) schiacciare il mozzicone di sigaretta col piede e lasciarlo lì per terra, oppure gettarlo dal finestrino dell’auto, fa parte del rituale di fumare. La maggior parte dei miliardi di sigarette prodotte ogni anno nel mondo vengono realizzate con filtri fatti di acetato di cellulosa, un tipo di plastica che può impiegare dai dieci anni in su a decomporsi. I mozziconi abbandonati, gettati dall’auto, schiacciati sui marciapiedi, prima o poi finiranno in mare attraverso canali di scolo, ruscelli, fiumi. Oppure raggiungeranno il mare durante le mareggiate, se vengono nascosti sotto alla sabbia in spiaggia. Un portacenere da tasca costa circa due euro. Basta così poco per fare così tanto per il nostro mare”.