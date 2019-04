Savona. A seguito della “Giornata Mondiale del Cleaning Up Oceanico”, il Rotaract club di Savona ha voluto esprime “sincera e viva soddisfazione per l’importante attestato di partecipazione ricevuto dai cittadini in ragione anche dei considerevoli risultati ottenuti”.

“Un particolare ringraziamento viene rivolto alle seguenti associazioni locali: Rotary Club Savona, la Signora Meri Larghero per Puliamo Savona, Alpha, Lions Club Primar e Lions Club Savona Torretta”.

“L’impegno, la volontà ma soprattutto il profondo sentimento civico mostrati da parte di tutti i volontari presenti, hanno reso la mattinata non solo un momento di lavoro e laboratorio per nuove idee ma hanno anche offerto spunto per un’attenta e critica riflessione sull’importanza della raccolta differenziata e sui benefici che può fornire alla collettività”, hanno concluso dal Rotaract Club savonese.