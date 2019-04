Ginnastica Villanovese, positivo debutto nel mondo Libertas

Villanova d’Albenga. Nuove esperienze, nuovi contatti per la Ginnastica Villanovese che si cimenta nell’acrogym della Libertas.

Un bel gruppo di atlete portacolori della squadra sono scese in campo a Brescia per presentare i loro esercizi di gara. Subito buoni risultati per le ginnaste ingaune.

Per la Serie C2 coppia arriva un oro per Sarah Scudieri e Anita Chiera, un argento per le sorelle Francesca e Beatrice Dondi. Seste classificate Nur Ibnaiche e Martina Bua.

Sempre nella categoria C2, per i gruppi, medaglia d’oro per le ragazze arancioblù con Martina Bua, Anita Chiera e Sarah Scudieri; argento per Vittoria Bruno, Giada Bellantoni e Francesca Dondi.

Per il Campionato D coppia, medaglia d’oro con Elena Tomati e Giorgia Canalella; la stessa Giorgia, Michelle Clausi e Greta Ceravolo conquistano l’oro anche nei gruppi.

“Una fantastica giornata per le nostre atlete, una trasferta piena di risultati ma sopratutto entusiasmo e allegria – dicono i dirigenti della Villanovese -. Le coach raccolgono approvazione per questa nuova avventura sia dalle famiglie che dal direttivo villanovese capitanato dal presidente Fabio Bandini. Qualche giorno di tregua per le festività e le ginnaste villanovesi saranno subito pronte per proseguire con tutti gli appuntamenti a calendario. Auguriamo una buona Pasqua a tutti i membri di questa meravigliosa famiglia”.