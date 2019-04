Ginnastica Libera, un campionato di Serie D tra gioia e amarezza

Spotorno. Nella giornata di ieri, domenica 28 aprile, si è tenuta l’ultima prova del campionato di Serie D di ginnastica ritmica, che ha visto coinvolte le atlete della Ginnastica Libera.

Ancora una volta le ginnaste della Libera sono scese in pedana determinate, con esercizi molto validi e difficili, ma che non sono stati ripagati, secondo il parere dei tecnici della società spotornese, in modo giusto.

Ben sette squadre spotornesi sono scese in pedana, nei vari livelli, presentando le loro routine di gara: Collettivo, Successione/Coppia, Individuale che andavano a sommarsi per il punteggio finale.

Le piccole Eva Astigiano, Bianca Buccoliero e Micol Mucciolo nell’LC Allieve ottengono il quarto posto, riscattandosi dalla prima prova.

Nell’LC Junior/Senior la squadra composta da Delia Grumeza, Sofia La Scala e Elisa Testa, nonostante esegua prove senza errori, portando in pedana “veri” esercizi, ottiene un amaro quarto posto.

La squadra formata da Sara Carello, Martina Fiorinelli e Chiara Maglio vince nella categoria LD Allieve, migliorando la propria prestazione, mentre la squadra Junior/Senior di Giada Nieuwenhauzen, Cecilia Zaccarini, Giulia Ricco e Sindi Domi ottiene il quarto posto dovuto a varie imprecisioni.

Vittoria per la squadra LE Junior/Senior composta da Laura Ruda, Matilde Cantini, Marilù Rota e Giulia Zunino: con esercizi ricchi di virtuosismi e difficoltà hanno incantato sia pubblico che giuria.

Nel pomeriggio ancora una medaglia arriva dalla squadra LB Junior/Senior con Chiara Mossa, Gea Mantero e Ilaria Prestia che migliorandosi hanno ottenuto uno splendido bronzo.

Ultima categoria in gara l’LA Allieve, con le piccole Teresa Passalacqua, Alice Remiddi e Chiara Grassini che ottengono il sesto posto, scalando la classifica rispetto alla prima prova.

“Gioia e amarezza concludono questa giornata, ma noi della Asd Ginnastica Libera siamo sempre pronti a migliorarci e diventare ancora più forti, facendo tesoro di tutto! Prossimo appuntamento sabato 4 maggio con la seconda prova individuale LD-LE” dichiara lo staff della società spotornese.