Spotorno. Prosegue la serie di gare per le ginnaste della Asd Ginnastica Libera che le vede impegnate settimanalmente.

Giovedì 18 aprile a Genova Sant’Eusebio si è svolto il campionato regionale per le categorie Gold, Silver e Promo B.

Nell’individuale, per la Terza Categoria Allieve Sara Carello diventa campionessa regionale alle clavette e al cerchio ed è seconda al corpo libero. Martina Fiorinelli ottiene tre secondi posti: alla fune, al cerchio e alle clavette.

Per le Junior, Matilde Cantini si laurea campionessa regionale al nastro e si piazza al terzo posto al cerchio e alle clavette; Marilù Rota è seconda alle clavette.

Per Cecilia Zaccarini terzo posto al nastro. Ottimi piazzamenti anche per Sindi Domi, Giulia Ricco e Guada Nieuwenhuizen.

Per quanto riguarda le Senior, Laura Ruda si aggiudica il secondo posto al cerchio e alle clavette ed un terzo posto al nastro; Giulia Zunino si aggiudica il terzo posto al cerchio e alle clavette ed il secondo posto al nastro.

Per le squadre, nel collettivo Junior-Senior primo posto per la formazione Azzurra composta da Matilde Cantini, Marilù Rota, Giulia Zunino e Laura Ruda; secondo posto per la squadra verde composta da Sindi Domi, Giulia Ricco, Guada Nieuwenhuizen e Martina Fiorinelli.

Per concludere la mattinata, terzo posto per la coppia Junior-Senior composta da Matilde Cantini e Marilù Rota.

La giornata è proseguita con la categoria Promo B. Tra le Esordienti si aggiudica il terzo posto con un esercizio a corpo libero Lorena Cimpeanu; a seguire Giulia Marenco, Chiara Garzoglio, Giorgia Magnone e Marina Bartoletti.

Per la Minijunior, esercizio combinato cerchio fune, primo posto per Giorgia Barbano; seguono Francesca Dantone ed Elena Arrigo.

Nella Seconda Categoria Allieve si laurea campionessa regionale Emma Ganduglia. Nella Miniprima Esordienti ottimi piazzamenti per Teresa Passalacqua e Alice Remiddi.

Termina la lunga giornata di gara la Prima Categoria, con un secondo posto alla palla per Chiara Grassini e due quarti posti per Gea Mantero e Chiara Mossa. A seguire Beatrice Bernini ed Ilaria Prestia.

Continua la serie positiva di risultati che testimoniano il grande lavoro svolto durante l’anno dalla Ginnastica Libera. Grande soddisfazione per società e staff tecnico. Prossimo appuntamento: domenica 28 aprile con la seconda prova della Serie D.