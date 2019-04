Ginnastica Libera, pioggia di titoli regionali nel campionato Confsport

Spotorno. Pioggia di titoli regionali per l’Asd Ginnastica Libera nella seconda ed ultima prova del campionato Confsport Liguria di ginnastica ritmica, per le categorie agonistiche Élite, che si è tenuta a Brugnato nella giornata di oggi, domenica 7 aprile.

Per la categoria Giovanissime B2 Eva Astigiano ottiene un secondo posto al corpo libero e la medaglia d’oro al cerchio, risultato che le permette di conquistare il titolo regionale in questo attrezzo.

Nella categoria Junior 1 B2 Giada Nieuwenhuizen conquista il secondo posto alla palla e il primo al nastro, con titolo regionale per il miglior punteggio nelle due prove.

Nella stessa categoria Cecilia Zaccarini sale sul terzo gradino del podio al cerchio e sul secondo al nastro.

A seguire, tutte medaglie d’oro e conseguenti titoli regionali per Cecilia Carello nella categoria Allieve B2 al corpo libero e al cerchio, per Matilde Cantini nella categoria Lunior 2 B1 al cerchio e alle clavette, per Laura Ruda nella categoria Junior 2 B2 al cerchio e alle clavette e per Giulia Zunino nella categoria Master B2 al cerchio e al nastro.

Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico della società spotornese per i brillanti risultati conseguiti, i quali lasciano ben sperare per i campionati nazionali, che si svolgeranno a fine maggio. Il prossimo appuntamento, domenica 14 aprile, è con il campionato di Serie D della Federazione Ginnastica d’Italia.