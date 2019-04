Ginnastica acrobatica: Lene 2000 in partenza per i campionati nazionali Uisp

Albenga. Anche quest’anno per la Ginnastica Artistica Lene 2000 di Albenga è arrivato il momento dei campionati nazionali di ginnastica acrobatica Uisp che si svolgeranno a Cecina, in Toscana, da giovedì 25 a sabato 27 aprile e ai quali la società ingauna parteciperà con ben 25 atleti e atlete nelle varie categorie.

Si partirà giovedì 25 con in gara le più piccole; alcune atlete saranno alla loro prima esperienza in un evento nazionale. Si concluderà sabato 27 con gli atleti e le atlete di maggiore esperienza nella categoria di livello più elevato.

“Come ogni anno arriviamo a questo punto della stagione con la partecipazione ai campionati nazionali e questo è sempre motivo di soddisfazione per un allenatore. Ci presentiamo a Cecina con diverse squadre e cinque atleti che gareggeranno individualmente. Speriamo di ben figurare e soprattutto di divertirci: non dimentichiamoci mai che in fondo lo sport è anche questo! Sperando che arrivino medaglie da portare al nostro super presidente Clementino” dichiara Elena Pizzo, coach di esperienza e maestra di vita in palestra.