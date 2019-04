Albenga. “L’operatività sarà indicativamente da ottobre. In quel periodo riteniamo di far entrare il gestore privato all’interno dell’ospedale di Albenga e la ricaduta sarà sicuramente positiva anche per il Santa Corona perché mettere in sicurezza un ospedale che aveva un punto di primo intervento che adesso viene trasformato in pronto soccorso sicuramente avrà un effetto positivo anche su quello di Pietra Ligure”.

L’annuncio in tema di privatizzazione di ospedali arriva dal vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale che stasera era a Pietra Ligure per l’incontro pubblico organizzato a sostegno della candidatura di Sara Foscolo, che si è svolto al Caffè Flora di Pietra Ligure.

“Si devono rispettare ovviamente tutti i passaggi che prevedono un ricorso all’autorità giudiziaria quindi, al momento, noi abbiamo bandito quello che è la gestione privata dell’ospedale di Albenga che rimane rigorosamente pubblico” precisa Viale.

“Sono soddisfatta del fatto che l’ospedale di Cairo e quello di Albenga abbiano avuto interesse da parte di operatori provati tra io più noti nel paese. Adesso accetteremo le decisioni dell’autorità giudiziaria, ma comunque vadano le cose il bando ha avuto un esito positivo” conclude l’assessore regionale alla sanità.