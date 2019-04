Quiliano. Quiliano capoluogo regionale del taekwondo ligure. È successo sabato 13 e domenica 14 aprile, quando il palazzetto dello sport ha ospitato la venticinquesima edizione dei campionati regionali di taekwondo liguri, che hanno visto quest’anno la partecipazione di ben 650 atleti da 55 società provenienti anche da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Sardegna e Toscana.

Grande successo anche per i savonesi dell’Olimpia: la società del maestro Caddeo ha collezionato cinque ori, sei argenti e undici bronzi, risultando nona nella speciale classifica a squadre.

In particolare, hanno brillato le giovani stelle Gaia Gavarone e Sofia Ciarlo, entrambe campionesse. “Sono molto soddisfatta della gara che ho affrontato, soprattutto per il livello della mia prestazione – commenta la Gavarone, classe 2001, che il 10 giugno rappresenterà la Liguria in occasione della Coppa Italia – Vestire la tuta della mia regione in una competizione così importante con atleti di alto livello è già una grande soddisfazione, sono pronta e punto all’oro”.

Le fa eco la compagna Sofia Ciarlo, che ha trionfato tra le under 18: “Laurearsi campionessa regionale è sempre bello, ma farlo nella propria città ha un sapore in più. Negli scorsi giorni, io e i miei compagni abbiamo dato una mano nell’allestimento e nell’organizzazione, respirando ancora di più l’importanza dell’evento. Questo mi ha dato una marcia in più sul tatami.”

Per l’Olimpia, le altre medaglie d’oro sono state conquistate da Nicole Garrone, Alessandro Cursano e Paolo Giuliano.