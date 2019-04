Gatto investito a Cadibona soccorso dai volontari Enpa: appello per trovare il proprietario

Quiliano. Un bel gatto rosso, maschio, adulto e molto socievole, è stato recuperato a Cadibona dal servizio veterinario dell’Asl2 e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali savonese.

Secondo i volontari, il micio “è quasi sicuramente vittima di un investimento d’auto. Aveva la mandibola rotta ed un principio di metastasi sul palato; dopo le prime cure veterinarie è stato operato da uno specialista ed ora si sta rapidamente riprendendo; è di una dolcezza infinita e, malgrado la sofferenza per la grave lesione, continua a fare le fusa ai volontari che lo curano”.

L’eventuale proprietario lo potrà incontrare e riavere presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735; si teme tuttavia che “sia stato abbandonato per la malattia, che però è sotto controllo e gli permetterà di vivere ancora per molti anni, se quindi non si troverà il padrone sarà possibile adottarlo, naturalmente da una famiglia che ama profondamente i gatti”.