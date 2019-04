Gara internazionale di velocità per club: oro e convocazione in Nazionale per Francesca Capodimonte

Savona. Sono terminate ieri, domenica 28 aprile, le finali della gara internazionale velocità per club, a cui hanno partecipato 55 società provenienti da tutta Italia e presenti atleti in rappresentanza di sette nazioni, ovvero Croazia, Slovenia, Svizzera, Israele, Austria, Ungheria oltre la Nazionale italiana al completo.

Ottimo risultato per la savonese Francesca Capodimonte, tesserata per la Marina Militare, che nel K2 500 metri, insieme alla compagna Sofia Campana (Fiamme Azzurre), centra il primo posto della gara valida per la partecipazione alla prima Coppa del Mondo, in programma a Duisburg.

Si è difesa bene la squadra della Canottieri Sabazia, con i suoi 14 atleti, che si sono classificati tutti in semifinale. Hanno invece guadagnato la finale: Sofia Lombardi, sesta nel K1 1.000 metri Junior; Matteo Curletti, Alessandro De Stefano, Samuele Dossetti e Gabriele Pontini anche loro sesti nel K4 500 metri Under 16; Ludovico Spezialetti, Leonardo Sogno, Giulio Vaira e Flavio Ghezzi ottavi nel K4 5.000 metri Senior.

Soddisfatti l’allenatrice Laura Bentivoglio ed il direttore sportivo Emanuel Cabib per i risultati ottenuti, che hanno visto la crescita degli atleti in questo importante test d’inizio stagione.

Il prossimo impegno per la Canottieri Sabazia saranno i campionati liguri metri 5.000 che si svolgeranno ad Osiglia domenica 5 maggio, dove scenderanno in acqua anche i più piccoli nella distanza dei 2.000 metri.

Nella foto sopra il gruppo Canottieri Sabazia a Mantova.

Ghezzi, Spezialetti, Vaira e Sogno in gara