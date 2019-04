Fumetti e libri, sport, occasioni “golose” e la Notte Bianca col concerto di Edoardo Bennato: Loano “sboccia” con gli eventi di primavera

Loano. Culminerà con la Notte Bianca ed il grande concerto gratuito di Edoardo Bennato in piazza Italia il ricco calendario di eventi di primavera predisposto dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e che animerà la città dei Doria fino alla fine di giugno.

“Anche quest’anno – afferma il sindaco di Loano Luigi Pignocca – il calendario degli eventi di primavera della nostra città è estremamente ricco e variegato. Dallo sport alla musica, dalle manifestazioni culturali a quelle enogastronomiche, da aprile a giugno ogni giorno ci sarà sempre un’occasione di divertimento per vivere le mille sfaccettature nella nostra città nella ‘stagione più dolce dell’anno’. Ciò, come sempre, è merito del grande lavoro svolto dagli uffici comunali e dal contributo che arriva dalle tante associazioni e realtà che operano sul territorio. Il momento clou sarà ovviamente la Notte Bianca del 22 giugno, che quest’anno avrà come protagonista Edoardo Bennato. Per noi è un estremo piacere accogliere nuovamente a Loano un’autentica leggenda della musica italiana come lui. Grazie all’organizzazione di Ascom e Dimensione Eventi, ancora una volta la Notte Bianca di Loano ha tutti gli ingredienti per essere uno degli appuntamenti più attesi della nostra provincia ed una grande serata di divertimento”.

“Accanto a manifestazioni che ormai rappresentano un ‘classico’ del nostro calendario – aggiunge l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – quest’anno ci sono eventi che tornano con una seconda edizione destinata ad ottenere un successo ancora maggiore della prima. Tra questi c’è sicuramente ‘LOA Legge in Ogni Angolo’, la manifestazione dedicata alla lettura che per caratteristiche e finalità rappresenta un unico nel panorama savonese e non solo. E poi c’è il festival ‘Fumetto? LoaMo!’ che dopo l’esordio dello scorso anno si ripropone con una versione ancora più ricca ed ampia. Ma non vanno dimenticate le decine di manifestazioni sportive, i concerti, gli incontri culturali che animeranno la nostra città e che, siamo certi, incontreanno come sempre il favore dei nostri concittadini ed ospiti”.

La Notte Bianca con cui da anni Loano saluta l’inizio dell’estate è in programma per sabato 22 giugno. A partire dal pomeriggio, le strade, le piazze ed il lungomare saranno animati da concerti di musica dal vivo e dj-set. Elemento portante della manifestazione (organizzata anche quest’anno dall’Ascom in sinergia con Comune e Dimensione Eventi) saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti dal mattino fino a tarda notte ed offriranno a tutti interessanti occasioni di shopping e, verso sera, originali punti di degustazione.

Imperdibile, a partire dalle 22.30, il grande concerto gratuito in piazza Italia, che quest’anno vedrà salire sul palco uno dei più grandi rocker italiani: Edoardo Bennato.

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato che torna live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale. On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour estivo toccherà le location all’aperto più suggestive del nostro paese. La produzione artistica è curata da New Step; il booking è gestito in collaborazione con Dimensione Eventi. Date ed informazioni sul tour all’indirizzo www.edoardobennato.it o sulla pagina ufficiale www.facebook.com/EdoardoBennato.

Maggio si conferma il mese della lettura. Dal 3 al 5 maggio, infatti, torna la seconda edizione di “LOA Legge in Ogni Angolo”, la grande manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dal Comune di Loano con la collaborazione del Mondadori Bookstore, della libreria LoaLibri, dell’oratorio di Nostra Signora del Rosario, del gruppo spontaneo #cosavuoichetilegga, di Unitre Loano, della Gazzetta di Loano, dell’istituto Falcone, di Yepp Loano, della Compagnia dei Curiosi e con il coordinamento artistico di Monica Maggi di “ATuttoTondo”. Come già avvenuto lo scorso anno, per l’intero fine settimana si svolgeranno eventi di lettura spontanea in strada, laboratori di scrittura e lettura e mostre. La manifestazione si inserisce nell’ambito del “Patto per la Lettura”, che si propone di creare una rete territoriale strutturata al fine di “ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza”.

La settimana successiva, sabato 11 e domenica 12 maggio, si svolgerà la seconda edizione di “Fumetto? LoaMo!”, il grande evento dedicato al mondo della “letteratura per immagini” organizzato dal Mondadori Bookstore di Loano in collaborazione con il Comune di Loano, Dimensione Eventi, Ascom Loano e numerose altre realtà del territorio. Per due giorni nella città dei Doria si ritroveranno autori e disegnatori di fama nazionale, cosplayer ed esperti del “mondo delle nuvolette” che analizzeranno i vari aspetti del fumetto occidentale ed orientale. Senza dimenticare le sfilate di cosplay, le dimostrazioni di gioco, le conferenze e le serate a tema e, novità di quest’anno, un’interessante mostra allestita nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria.

Come di consueto, la primavera di Loano Città Europea dello Sport sarà ricchissima di eventi e manifestazioni sportive. Si comincia con l’International Open d’Italia, gara agonistica internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Twirling in programma venerdì 19 e domenica 20 aprile al PalaGarassini di località Fei. Domenica 20 aprile, invece, si terrà la 4^ edizione di “Run for Autism”, organizzata dell’Asd Run for Autism di Loano: il programma della giornata prevede una corsa non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata di 3 chilometri. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Da martedì 23 a giovedì 25 aprile, invece, il PalaGuzzetti di via Ugo Foscolo ospiterà “Loano Danza Oltre”, stage e workshop di danza organizzato dalla compagnia Ariston Proballet che vuole fornire ai partecipanti un ampio background conoscitivo, perfezionato “ad personam”, per aiutarli potenziare le loro capacità espressive, tecniche e fisiche legate alla danza. Da venerdì 3 a domenica 12 maggio al Tennis Club di Loano si terrà il torneo di terza categoria maschile e femminile organizzato dall’Asd Tennis Club di Loano. Domenica 5 maggio, invece, al PalaGarassini si terrà il Grand Prix Ligure di fitness e body-building a cura dell’Asd Heart Fitness Club. Sempre domenica 5 maggio al PalaGuzzetti farà tappa il tour di minivolley “Marcantonio Scipione” con partite del livello S3 Red da “tre contro tre“ su un campo di 4.5×4.5 metri.

Sabato 11 maggio il PalaGarassini di Loano ospiterà la 15^ edizione dell’International Fight Show, prestigioso galà di sport da combattimento organizzato dal Team Polizzano-Perlungher sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale e con il contributo ed il patrocinio del Comune di Loano. Anche quest’anno, l’International Fight Show sarà uno degli eventi più attesi nell’ambito del Kick-Boxing, K1 e Muay-Thai vedrà fronteggiarsi numerosi atleti di livello internazionale, nazionale e locale. Sabato 11 e domenica 12 maggio nello specchio d’acqua davanti al litorale di Loano si disputerà il Trofeo Baietto, regata di vela internazionale a cura del Circolo Nautico di Loano. Domenica 12 maggio, invece, si terrà la prima edizione della Decathlon VertiKarm Skyrace, la corsa da 8 chilometri organizzata dal settore “Corsa in montagna” dell’Asd Krav Maga Parabellum di Loano il cui arrivo sarà posizionato sulla vetta costiera più alta della provincia di Savona, cioè il Monte Carmo.

Domenica 19 maggio al PalaGuzzetti si terrà la competizione interprovinciale di ginnastica ritmica (di livello base e baby) organizzata dall’Asd Gymnica Loano. Da giovedì 23 a sabato 25 maggio al Tennis Club di Loano e presso il bocciodromo di via Alba si terrà il 12^ Trofeo dei Cral di Torino con tornei di bocce, calcio “a 7” e tennis. Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno al PalaGarassini si terrà lo stage di karate organizzato dall’Asd Musurakai Karate. La vela tornerà protagonista domenica 2 giugno con il “Vela Day” organizzato sempre dal Circolo Nautico di Loano. Venerdì 14 e sabato 15 giugno al PalaGarassini si terrà il “Gran Galà di Danza” delle allieve della scuola civica “Attimo Danza” di Loano diretta da Lorella Brondo. Sempre in ambito di danza, dal 25 al 29 giugno al palazzetto dello sport di località Fei si terrà “Joy Dance in Loano”, stage di danza a cura dell’Asd Edelweiss. La primavera sportiva di Loano si chiude sabato 29 giugno con la “Corsa della Corona”, ultra-maratona da 70 chilometri organizzata dall’Asd RunRivieraRun che toccherà i comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Magliolo, Calizzano, Bardineto, Toirano, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Per tutta la stagione primaverile proseguiranno anche gli appuntamenti con le escursioni di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai per promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Ogni giovedì si svolgerà un’interessante gita alla scoperta dei più begli scorci dell’entroterra savonese e non solo. Domenica 9 giugno si terrà la 53^ edizione della la tradizionale “Festa del Fiore e degli Alpini” organizzata dall’associazione “Amici del Carmo”. Il programma della giornata prevede in mattinata il ritrovo in vetta; alle 11 sarà celebrata la santa messa dalla “Baita del Carmo” e alle 12.30 prenderà il via la “polentata sociale”.

Ampio spazio verrà dato alla musica. Ad aprile si svolgerà la 12^ edizione di “Dischi volanti… incontri ravvicinati con dischi, libri, parole e suoni”, la consueta rassegna di incontri con musicisti, cantautori e giornalisti promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi.

Sabato 18 maggio all’Hotel Garden Lido si terrà un nuovo incontro del “Cara Beltà Club 2018/2019”, la rassegna di musica, poesia e danza organizzata dall’associazione culturale “Cara Beltà” che si propone di offrire ai residenti e ospiti di Loano occasioni di incontro e approfondimento culturale. Durante la serata, dal titolo “Lettere di Mozart”, verranno letti i componimenti poetici del grande musicista austriaco. Questa primavera prenderà il via l’ottava edizione di “Giovani Concertisti”, il festival musicale organizzato dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Venerdì 28 giugno tornano “Le Musiche dell’Anima”, la rassegna musicale organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine nell’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario, con un concerto per violino ed organo. Il giorno dopo, sabato 29 giugno, concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Melzo in piazza Italia e nelle vie del centro. Infine, nell’ambito di “Aspettando il 2 luglio”, la serie di iniziative organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine per celebrare la festa della Madonna della Visitazione.

Come sempre, la seconda domenica di ogni mese (14 aprile, 12 maggio e 9 giugno) si rinnova l’appuntamento con i mercatini. Sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” si tiene il “Mercatino di Antichità e Collezionismo” organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano e dedicato all’antiquariato e agli oggetti da collezione. In piazza Massena, invece, c’è il “Mercatino dell’artigianato” organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano: per tutta la giornata artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Nei mesi di aprile e maggio il mercatino si terrà dalle 10 alle 18 di ogni seconda domenica del mese; a partire dal 7 giugno e per tutta l’estate, invece, l’appuntamento col “Mercatino dell’artigianato” si svolgerà ogni venerdì dalle 19 alle 24 sempre in piazza Massena. L’artigianato sarà ancora protagonista sabato 13 e domenica 14 aprile con “Tutti Artigiani”, la rassegna organizzata dall’associazione Vecchia Loano che vedrà decine di artigiani provenienti da tutto il nord Italia presentare le proprie opere nell’area espositiva allestita sul Lungomare Garassini Garbarino.

Nella primavera loanese non mancheranno gli appuntamenti golosi. Sabato 27 e domenica 28 aprile presso la Casetta dei Lavoratori del Mare su Lungomare Garassini Garbarino si terrà la prima edizione di “Frizzé e Mangia”, iniziativa gastronomica a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata che permette di gustare i “friscêu”, le tipiche frittelle liguri dolci o salate. L’evento tornerà sabato 1 e domenica 2 giugno. Da lunedì 29 aprile a mercoledì 1 maggio, invece, sempre presso la Casetta si terrà la “Sagra dei bomboloni ripieni” promossa da Pro Loco Loano. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio sempre sul lungomare si terrà la “Festa della Torta Ligure” organizzata dall’associazione Vecchia Loano e che ha come protagonista uno dei piatti tipici della cucina locale ligure “declinato” in diverse ricette. Sabato 15 e domenica 16 giugno si terrà la quarta edizione di “Sapori di Liguria”, la mostra-mercato enogastronomica organizzata dall’associazione Vecchia Loano che propone prodotti d’eccellenza tipici della nostra regione. Infine, venerdì 28 e sabato 29 giugno nel cortile della parrocchia di Santa Maria Immacolata in via dei Gazzi tornano gli “Antichi sapori sulla via del sale”, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso onlus.

Domenica 5 maggio si terrà a Loano la sesta edizione del raduno “In 500 per la Cri” promosso dal coordinamento Riviera delle Palme della Fiat 500 Club Italia e dal comitato locale di Loano della Croce Rossa Italiana. Un’occasione per ammirare da vicino gli splendidi esemplari di uno dei simboli più importanti del “made in Italy” ma anche un’occasione di solidarietà: il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto alla Cri di Loano per l’acquisto di nuove attrezzature. Le auto saranno di nuovo protagoniste sabato 18 maggio in piazza Italia con il raduno di supercar (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche e molte altre) promosso dall’Asd Sport Really Team.

Domenica 30 giugno si terrà la settima edizione di “Un giorno per noi”, la manifestazione all’insegna di sport e divertimento organizzata dall’associazione Hakuna Matata di Loano in cui la nautica si mette a disposizione dei bambini affetti da autismo.