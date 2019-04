Fotografo del National Geographic protagonista alla mostra dedicata alle battaglie del 1795

Finale Ligure. La mostra “Periscano tutti i tiranni”, inaugurata il 30 marzo e visitabile fino al 30 aprile prossimo nel Complesso Monumentale di Santa Caterina, si arricchisce oggi di una nuova “prima mondiale”.

Infatti, il fotografo Chris Toala Olivares annuncia che oggi pomeriggio alle 17:30, nell’Auditorium di Santa Caterina, svelerà un progetto che racchiude un po’ le sue principali esperienze di viaggio.

Toala Olivares, collaboratore del prestigioso National Geographic, ha svolto un ruolo di primo piano con il suo materiale nell’allestimento di questa mostra che già al suo primo weekend ha fatto conquistare numeri considerevoli.

Ci racconta Chris, con il sorriso caldo e accogliente che lo contraddistingue: “Ci saranno tante sorprese. Quello che vedrete oggi è il frutto di cinque anni di esperienze lavorative in tutto il mondo. Non voglio svelare di più, ma alla fine ho scelto proprio Finalborgo per presentare il mio nuovo progetto. Lo stesso National Geographic continuava a chiedermi quando sarei stato pronto. E io rispondevo ‘No, no, no’. Ora è il momento giusto”.

Toala Olivares è stato il fotografo protagonista del servizio realizzato proprio dalla prestigiosa rivista National Geographic sui luoghi dell’entroterra finalese che erano stati teatro delle famose battaglie.