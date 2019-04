Fondi per il Santa Corona, la Lega replica a De Vincenzi: “Lui promise addirittura un nuovo ospedale, fuffa”

Pietra Ligure. “Il candidato sindaco del Pd a Pietra Ligure ha dimostrato chiaramente che le sue attenzioni su Santa Corona sono solo mera campagna elettorale: le critiche rivolte all’importante stanziamento della Regione lo dimostrano con chiarezza”.

Così Roberto Paolino, della sezione di Finale e Pietra della Lega, replica alle parole di Luigi De Vincenzi che ieri, commentando i 2 milioni di euro stanziati dalla Regione per i lavori di completamento del nuovo blocco operatorio nel padiglione 18 del Santa Corona aveva ironizzato: “Fondi costantemente annunciati per 3 anni e mai arrivati prima d’ora, fortunatamente ogni tanto ci sono le elezioni”.

“Forse il candidato sindaco del Pd a Pietra Ligure si dimentica che cinque anni fa in occasione delle regionali dove lui era candidato arrivò a promettere il nuovo Santa Corona, chiaramente fuffa da Campagna elettorale – risponde la Lega – Noi che il nostro ospedale lo abbiamo difeso sempre siamo felici che la Regione investa su Santa Corona, segnale importante per tutti. Santa Corona ritornerà presto l’importante ospedale che fu, in barba a tutti i tentativi di distruggerlo che negli anni ha fatto il Pd, il partito del candidato sindaco De Vincenzi”.