Alassio. Oggi 73 subacquei e una quarantina di assistenti e addetti alla raccolta dei rifiuti hanno dato vita ad una speciale operazione, “Fondali Puliti”, riportando a nuovo le acque della Marina di Alassio.

L’azione di ecologia marina è stata organizzata da: VI Continente Diving, FIAS, Marina Porto di Alassio, Circolo Nautico di Alassio, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera Circomare Loano, Protezione Civile e www.apneaworld.com. Un contributo prezioso per il successo è stato fornito da Orologi Squale e Riso Scotti Snack: si tratta di due marchi che da anni si distinguono per l’appoggio costante fornito a iniziative di tutela ambientale e in particolare a quelle legate all’ambiente sommerso.

I subacquei hanno raccolto tanti rifiuti che giacevano sotto ai pontili e hanno riempito un grande container con tanti copertoni, frammenti di imbarcazioni, un relitto in vetroresina, ferraglia, cime, bottiglie e lattine, passerelle per imbarcazioni e persino alcune grandi lastre di vetro. Tutto materiale che nulla aveva a che fare con l’ambiente sottomarino.

La manifestazione si è conclusa con il banchetto basato su due enormi e gustosissime paelle preparate dal Circolo Nautico, con il supporto della Marina di Alassio.