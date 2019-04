Fiori, prodotti tipici, feste, spettacoli: eccezionale weekend di eventi in provincia

Provincia. Un pot-pourri! Potremmo esclamare così alla vista dell'”arcobaleno” di eventi del fine settimana che chiude il mese di aprile. Una mescolanza eterogenea, un invitante miscuglio di iniziative e manifestazioni nuove e originali che portano una primaverile ventata di freschezza sull’agenda IVG Eventi.

Proprio di pot-pourri in senso stretto si può parlare a proposito di quanto sta avvenendo a Borghetto Santo Spirito, le cui strade e piazze odoreranno di buono, profumeranno di natura grazie alla sempre partecipatissima mostra mercato “Floricola”. Un appuntamento da non perdere per chi ha il “pollice verde”! Dalla flora alla fauna, in particolar modo quella d’acqua. In quale miglior posto se non il porto turistico di Andora potrebbero “approdare” le migliori produzioni ittiche della Liguria e i pregiati “frutti” della nostra terra? Una parata di bontà regionali: sarà questo la sesta edizione di “Azzurro Pesce d’Autore”.

Magari tra una rosa e un bianchetto di mare si possono fare quattro salti… sui gonfiabili! Ceriale sarà infatti “occupata” da questi simpaticissimi giochi, alcuni dei quali alti anche oltre i dieci metri! Se ancora non siete “sazi” di divertimento allora andate ad Alassio: qui potremo fare festa e farci spruzzare addosso tantissimi colori durante il pazzesco “Color Show”. Laigueglia attirerà invece tantissimi appassionati e volti noti dello sport italiano, che si sfideranno nell’ardua impresa di sciare… sulla sabbia! “Sci di Fondo on the Beach” è per l’appunto il nome della manifestazione ludico sportiva, giunta al decimo anno, che animerà le spiagge del borgo marinaro per una giusta causa.

Ad Albenga e Cairo Montenotte vibreranno le corde vocali: “sotto” le Torri canteranno ben cinquanta voci femminili provenienti dall’Irlanda del Nord per il concerto “The sound of Europe”Nord, al “Chebello” partirà invece la nona edizione di VB Factor, talent show di marca tutta valbormidese.

Borghetto Santo Spirito. Sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 10 alle 20 torna il consueto appuntamento con la mostra mercato “Floricola” dedicata a fiori, piante e al mondo del giardinaggio. I settori merceologici coinvolti sono fiori e piante recisi e in vaso, arredi da giardino e complementi di arredo, attrezzi e strumenti per il giardinaggio, arte floreale, arte della tavola, editoria e cosmetici. Come lo scorso anno ci sarà la presenza di alcuni stand con produzioni agroalimentari. All’evento ci saranno una quarantina di espositori.

Oltre agli spazi dedicati alla vendita si svolgeranno numerosi eventi collaterali con corsi teorico pratici per il pubblico. Alcuni eventi saranno dedicati esclusivamente ai bambini, alle persone diversamente abili e ai “senior”. Durante “Floricola” saranno organizzati corsi, laboratori didattici, convegni e altri eventi di intrattenimento. La manifestazione comprende un’area espositiva tra piazza Libertà, piazza Madonna della Guardia e Sala Marexiano, oltre ad una serie di eventi collaterali che arricchiranno il programma con laboratori per bambini, incontri tematici, mostre, laboratori di degustazione, vetrine e menù a tema e la mostra “Cactus Magia”.

L’evento sarà inaugurato alle ore 10:30 con il taglio del nastro da parte delle autorità in piazza Libertà, a cui seguirà la performance di lettura teatrale spettacolare dal titolo “Com’eri vestita?”, tratta dall’omonimo progetto (in inglese “What were you wearing?”) del Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas e diffuso in Italia grazie al lavoro dell’Associazione di Libere Sinergie con il gruppo stabile di attori, lettori, danzatori, cantanti e musicisti dell’associazione #cosavuoichetilegga?. La regia e le coreografie sono di Irene Ciravegna.

Al termine in piazza Pelagos (tratto finale della nuova passeggiata) sarà inaugurata la prima tranche di panchine del progetto “Donne Oltre – Donne per le donne contro la violenza”.

Andora. Fino a domenica 28 aprile dalle 10 alle 20 il porto turistico ospita “Azzurro Pesce d’Autore”, l’appuntamento annuale con le eccellenze italiane e del territorio con un’attenzione particolare ai prodotti ittici e all’olio extravergine d’oliva ligure.

La sesta edizione della manifestazione sarà una parata di eccellenze locali quali la cipolla belendina, presidio slow food presentata da Marco Gagliolo, l’olio extravergine d’oliva con la guida all’assaggio curata dall’Oleoteca Regionale della Liguria, il basilico genovese DOP con i laboratori di pesto al mortaio di Simone Peirano, le lezioni di sfilettatura del pesce con Salvatore Pinga e la cucina tipica locale e i prodotti agricoli del territorio, esaltati anche con postazioni di street food curati anche dai pescatori locali e un mercato agricolo animato dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, dagli agricoltori e floricoltori locali.

Negli stand spazio anche alle associazioni che operano nel porto per la promozione degli sport di mare e un’area giochi con gonfiabili per bambini. Nei giorni della fiera è previsto un servizio di giro turistico cittadino che parte da piazza santa Maria e arriva al porto.

Ceriale. Fino a domenica 28 aprile dalle ore 9 alle ore 22 appuntamento con l’Expo dei Gonfiabili più alti d’Europa.

Piazza della Vittoria (lato mare) e lungomare Armando Diaz (piazza del campo da basket – pineta) saranno interamente dedicati al divertimento dei più piccoli, trasformandosi in veri e propri parchi divertimento con la presenza di numerosi e grandi scivoli gonfiabili, alcuni alti oltre i 10 metri.

Durante i pomeriggi dal 26 al 28 aprile si terranno spettacoli itineranti di artisti di strada che si esibiranno in numeri di giocoleria, equilibrismo e intrattenimento.

Ad Alassio esplode il “Color Show”: sabato 27 aprile sarà un’intera giornata nel segno dei colori, tanto divertimento per tutti, sport, musica e negozi aperti fino a tardi. Protagonisti anche i sette colori dei rioni cittadini.

In programma la Color Vibe, una corsa di 5 km, non competitiva e non cronometrata. Al pronti-via da piazza Partigiani la Color Vibe scatterà in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti. Al Vibe Point saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo” in cui i partecipanti verranno inondati da colori naturali lungo tutto il percorso.

Arrivo ancora in piazza Partigiani dove, per rimanere in tema, sarà allestito un desk in cui ricevere tutte le informazioni sulla Festa dei Colori. L’occasione è infatti un’anteprima della festa con la possibilità di incontrare e fotografare le più belle maschere delle ultime edizioni. Vetrine colorate dei colori dei rispettivi rioni e negozi aperti fino a tardi per la prima edizione della Notte dei Colori. Musica jazz live in piazzetta Sisto e nelle piazze Airaldi Durante e Matteotti e dalle 18 focus sul pontile Bestoso per una vera novità: il primo spettacolo pirotecnico diurno sul mare a livello nazionale. Coloratissimo e suggestivo, farà da cornice alla prima Notte dei Colori.

Sabato 27 aprile a Laigueglia, sulla spiaggia fronte corso Badarò, tra i bagni Le Palme e Ondina passando per i bagni Federico, si terrà l’originale manifestazione ludico sportiva “Sci di Fondo on the Beach”, che compie dieci anni di età. A sfidarsi le squadre di molte località sciistiche del Nord Italia con la partecipazione anche di sci club italiani. La novità di quest’anno è la Walk in Balance, una disciplina rivolta, oltreché ad una corretta impostazione della camminata, alla cura dello stile di vita più in generale.

Tante stelle e campioni dello sci di fondo presenti per questa straordinaria edizione: già confermati Pietro Dutto, biatleta della Nazionale Italiana e campione d’Italia assoluto nel 2018 nella specialità sprint 10 km, e Alessandra Merlin, ex sciatrice alpina italiana specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving.

La manifestazione avrà uno scopo benefico con una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Albenga. Sabato 27 aprile alle ore 16:30 nel suggestivo contesto di piazza Leoni le cinquanta voci femminili del Bangor Lady Choir, proveniente da Bangor (Irlanda del Nord), eseguirà brani e canti del programma “The sound of Europe”, accompagnate dalla pianista Catriona McElhinney.

L’evento è promosso dalla Fondazione Gian Maria Oddi in collaborazione con l’Associazione Green ButterFlies, promotrice del progetto “Peregrinus”, condotto in Albenga da alcune scolaresche, che ha già consentito in passato di ospitare gruppi musicali della Repubblica d’Irlanda e dell’Ulster (Irlanda del Nord).

La manifestazione precederà il secondo evento della giornata costituito dalla lettura, all’interno del Battistero, di versi tratti dalla “Divina Commedia” a cura del professor Giannino Balbis, previsto per le ore 17:30.

Riparte da Cairo Montenotte la nona edizione del talent show di marca valbormidese “VB Factor Contest”: appuntamento con l’esordio stagionale sabato 27 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello”. L’edizione 2019 conferma la formula vincente dello scorso anno: 40 cantanti e 40 ballerini gareggeranno spalmati su sette diverse serate con l’obiettivo di giungere alla finalissima per contendersi i ricchi premi in palio: 2500 € in oro ai primi classificati, 1000 € in oro ai secondi classificati, 500 € in oro ai terzi classificati.

Novità assoluta la presenza di tredici giovani aspiranti artisti nella categoria Musical, che affileranno le unghie per guadagnare le luci della ribalta. Primo premio il pass diretto per la partecipazione al famoso stage “Roma Musical 2019” del grande Christian Ginepro. Non mancherà la gara dedicata ai più piccoli, denominata Vb Kids, che impegnerà i bambini in uno scontro parallelo a quello degli 80 artisti in gara. È già stata definita la special guest della finalissima: a calcare il palco del Priamar sarà il cantante Stash della band The Kolors.

Cambiamenti significativi nella giuria che unirà all’esperienza dei navigati Eros Povigna e Stefano Kociancic la freschezza dell’insegnante Alessandra Delmastro e del cantautore Gianfranco Cuffaro (canto), la conoscenza del concorso di Slaveya Slavtcheva alla ventata di novità che porteranno gli insegnanti Tommaso La Rocca, Giovanna Badano e Jessica Demaria, fresca finalista di “Italia’s Got Talent” (ballo). L’organizzazione ha scelto di affrontare un viaggio nel tempo a ritmo di musica: la macchina del tempo ci porterà inizialmente negli anni ’60, tema del primo episodio.

Entrando più nello specifico della prima serata i 23 artisti in gara dovranno convincere giudici, giuria esterna e soprattutto il pubblico presente in sala. La platea, infatti, potrà come sempre votare i propri preferiti tramite un semplice sms, svolgendo un ruolo determinante. Gli artisti in gara la prima sera verranno dimezzati: i migliori 10 (più 2 di musical) si qualificheranno direttamente per una delle semifinali.