Albenga. La proposta era stata lanciata dall’assessore al turismo Alberto Passino nel corso della conferenza stampa di presentazione: così è stata accolta dai 4 candidati sindaci in corsa per le prossime elezioni comunali ingaune, che questa mattina si sono messi in prima persona “al lavoro” per la preparazione delle aiuole in vista dell’atteso evento primaverile “Fior d’Albenga”.

Riccardo Tomatis, Gerolamo Calleri, Diego Distilo e Fausto Icardo hanno accettato l’invito dell’assessore al turismo e questa mattina si sono stati protagonisti dell’iniziativa davanti al Comune di Albenga.

La grande kermesse floricola sarà inaugurata domani, sabato 20 aprile, alel ore 11:00, in piazza San Michele e si concluderà il 12 maggio.

Questa edizione sarà arricchita dalla colonna sonora della musica italiana, filo conduttore dell’evento principe della primavera ingauna.

Un connubio accattivante che porterà ancora una volta ad Albenga migliaia di persone che attendono questo evento per visitare la città delle torri. Ricchissima anche di eventi, la manifestazione vedrà protagonisti in primis i prodotti tipici con show cooking e degustazioni, la musica che comprenderà musica leggera nei locali pubblici, la rassegna “Fior di Concerti, La grande classica di Albenga” e la lirica accompagnerà tutto il periodo.

Saranno presenti eventi per tutti: dai bambini, con appuntamenti in piazza del Popolo con il Pagliaccio Pampero e la compagnia teatrale “I Senzatetto”, mostre d’arte e fotografiche, mercatini in Piazza San Domenico, una giornata dedicata agli sposi in piazza dei Leoni, le passeggiate tra le torri con le guide che illustreranno le bellezze di Albenga, le associazioni di categoria agricole che faranno conoscere i prodotti della Piana.