Fior d’Albenga, fior di vita e bellezza albenganese

Quest’anno vi faccio gli auguri di Buona Pasqua da Fior d’Albenga, che ha inaugurato ieri e rimarrà allestita fino al 12 maggio. Dalle bellissime aiuole fiorite, con l’allegria di mille colori vi auguro gioia e serenità a ritmo di alcune tra le più belle canzoni italiane. Eh sì, perché il tema di Fior d’Albenga 2019 è la canzone italiana.

In attesa di accogliere Lorenzo Jovanotti ad Albenga a luglio, l’aiuola più grande e rappresentativa è stata dedicata proprio a lui e a una sua canzone, L’estate addosso, inno alla libertà e a lasciare andare le emozioni nel periodo più bello dell’anno.

Estate per l’immaginario collettivo è mare, sole caldo, bagni e movida ed effettivamente anche per noi gente di Riviera è così, ma vista dall’ottica di chi lavora per accogliere i turisti e per creare le condizioni ideali per il loro divertimento. Estate per la maggior parte di noi in Liguria significa lavoro, e proprio per questo è molto importante.

Con l’estate la Riviera vive e fa vivere. Esattamente come i fiori. I fiori, che per me sono la massima espressione di bellezza, vivono e fanno vivere. Perché l‘economia ingauna è basata sulla produzione e commercializzazione di fiori ed erbe aromatiche.

Piante, fiori ed erbe vengono distribuiti in tutta Italia ed esportati con successo in tutta Europa infatti, per portare sole e colore anche al Nord, dove la cultura del fiore è molto più radicata che in Italia.

I fiori e le aromatiche che oggi vedo in queste magnifiche aiuole nel centro storico di Albenga rappresentano un territorio che lavora sodo, che si impegna e che dalla terra trae il massimo profitto.

Da una piccola piana abbracciata dal mare e dalla montagna e baciata dal sole, nascono e crescono tante varietà di piante e fiori, in primis le famose margherite, che hanno segnato la produzione e il commercio dei fiori di Albenga.

Negli ultimi anni si sono affermate in modo incisivo le piante aromatiche come complemento indispensabile in cucina, grazie anche agli chef famosi che ne hanno saputo valorizzare le mille virtù e il sapore distintivo che conferiscono alle pietanze.

Il nostro basilico, la nostra maggiorana, la nostra borragine, il rosmarino, la salvia, l’origano, il timo e molte declinazioni oggi molto di moda, come la salvia ananas o la menta fragola o ancora il timo limone, rappresentano prodotti ricercati in tutta Europa e fanno di Albenga un centro del settore molto importante.

E dietro alla produzione, c’è tutto l’indotto, ad esempio le aziende che producono macchinari che aiutano gli agricoltori a lavorare in condizioni migliori, o i trasportatori, che viaggiano in lungo e in largo per portare carrelli fioriti e profumati.

Oggi Albenga è una città che ha la sua unicità, una città culturale e produttiva allo stesso tempo. Credo che Fior d’Albenga la rappresenti al meglio con le sue aiuole, gli showcooking e il suo ricco programma di eventi collaterali. Un modo per mostrare il centro storico medievale con il suo elevato valore culturale, addobbata con il prodotto più rappresentativo di Albenga: i fiori, simbolo della bellezza, e le profumatissime aromatiche.

Vi saluto da qui, da Fior d’Albenga, perché adoro i fiori e perché in ognuno di loro vedo le persone che ci lavorano e che incontro ogni giorno. Perché i fiori sono bellezza e vita e, come sapete, per me #ilbellocisalverà. Buona Pasqua a tutti!

