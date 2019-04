Fior d’Albenga e Albenga Dreams, ricco settimana di eventi nella città delle Torri

Albenga. Prende il via oggi, in piazza Corridoni, Albenga Dreams, la rassegna dedicata al fantasy che per i prossimi tre giorni animerà la città delle Torri insieme a Fior d’Albenga.

Il programma della rassegna floricola prevede, per oggi alle 15 in piazza 4 Novembre uno show-cooking Quest’oggi durante il quale si potranno assaggiare le prelibatezze dei maestri Roberto Galligani e Federico Scardina.

Domani, sabato 27 aprile, per tutto il giorno in piazza dei Leoni si terrà il “Wedding Day” dedicato agli sposi. In piazza 4 Novembre c’è “Coltiviamo il Cuore”, iniziativa benefica a cura della Coldiretti con vendita di aromi e piante fiorite donate dalle aziende di Albenga: il ricavato sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. Con “Itinerario Curioso”, in partenza alle 15 da piazza del Popolo si potranno scoprire le curiosità del Centro Storico di Albenga accompagnati da guide esperte. E per i più piccoli animazione con la compagnia “I Senzatetto” dalle 16 alle 18 in piazza del Popolo

Domenica 28 aprile una classica delle iniziative ingaune: l’estemporanea di pittura a che vedrà protagonisti pittori sparsi tra le aiuole che riprenderanno i temi della manifestazione e i migliori verranno premiati alle 19 nel cavedio di Palazzo Oddo. Per tutta la giornata le “Donne in campo” della CIA saranno presenti con i loro prodotti in piazza 4 Novembre. Domenica verrà anche commemorata la festa dei “Corpi Santi” con la solenne funzione alle 10.30 presso la cattedrale alla quale seguirà la processione per le vie cittadine. Dalle 15 su lungomare Colombo per gli appassionati di moto c’è la settima edizione di “Vivi Albenga VII edizione” e alle 16 la “Passeggiata sulla via romana” con partenza da piazza del Popolo.

Inoltre, come ricorda l’assessore al turismo Alberto Passino, sono aperte, presso il nuovo ufficio Iat nella torre del Comune Vecchio, le prevendite dei biglietti per lo spettacolo teatrale del 3 maggio “Odisseo, un racconto mediterraneo – L’ultima odissea (canto XXIV)” con Dario Vergassola e David Riondino” in programma alle 20.30 all’anfiteatro romano” . I posti sono limitati.