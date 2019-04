Finale, via ai lavori sulla pubblica illuminazione dalla Caprazoppa

Finale Ligure. “Continuano i lavori sul territorio. Oggi è stato consegnato il cantiere per la nuova Illuminazione Pubblica nel tratto tra la Caprazoppa e il confine con Borgio Verezzi”. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici di Finale Andrea Guzzi.

“Un’opera da 190 mila euro che prevede il nuovo impianto con circa 50 punti luce al led in un tratto molto utilizzato e ad oggi completamente al buio. Il progetto, concretizzato con risorse interne grazie alla competenza del Geom Massa e del Geom Paparella è stato appaltato a fine 2018 ed oggi iniziano i lavori. Siamo molto orgogliosi di tale intervento, se non vi fosse stata la frana Anas nel tratto porto-Varigotti avremmo tutto il nostro litorale illuminato” commenta il sindaco Ugo Frascherelli.

“Su questo noi saremmo pronti, denari stanziati e ditta già ingaggiata ma attendiamo intervento Anas già sollecitata più volte” conclude Frascherelli.

La durata prevista per l’intervento è di circa 3 mesi (15 luglio) con lavori che non interesseranno il sedime stradale se non in minima parte e per pochi giorni.