Finale, Marinella Geremia sarà candidata nella lista di Gualberti

Finale Ligure. “Al fianco di Massimo Gualberti per la mia Finale”. Così Marinella Geremia conferma la sua candidatura nella lista del centrodestra alle prossime elezioni amministrative.

Capogruppo consigliare uscente ed esponente finalese della Lega è volontaria formata in uno Sportello Antiviolenza e membro attivo in un’Associazione che si occupa dei diritti delle donne. È anche vicina al mondo scolastico essendo Rappresentante del Consiglio dell’istituto Comprensivo.

Una sua grande passione è la cura del verde che ha sviluppato specializzandosi come Tecnico Ambientale con competenze di manutenzione del Verde Pubblico con particolare attenzione alla lotta del Punteruolo Rosso. “Ho lavorato in questi 5 anni di Minoranza venendo a contatto con le più svariate problematiche che i miei concittadini mi hanno sottoposto: dalla raccolta differenziata e dal buco sull’asfalto fino alla difficoltà di arrivare a fine mese o di gestire una disabilità” spiega Geremia.

“Un percorso che ha rafforzato la mia passione per l’ambito sociale che ho sviluppato con alcune idee che ho suggerito per il nostro programma quali il ‘Disability Manager’ figura professionale competente sulla Disabilità o la realizzazione di progetti per la sensibilizzazione dellazzardopatia nelle scuole finalesi. Ancora una volta chiedo il voto ai finalesi perché la realtà è la mia passione” conclude l’attuale consigliere di minoranza.