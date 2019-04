Finale, l’Unitre chiude il 25esimo anno accademico con i Birkin Tree

Finale Ligure. L’Università delle tre Età di Finale Ligure, sorpassata l’importante boa dei 25 anni, ha terminato il suo ventiseiesimo anno di attività, con il consueto consenso di soci e soprattutto con il suo ampio ventaglio di offerte culturali.

“Una pluralità di corsi che permettono veramente di soddisfare le più svariate curiosità, dando anche possibilità di approfondimenti culturali e, perché no, la opportunità di ‘fare’ con le proprie mani. Quest’anno c’è stata l’interessante ‘Biologia marina’, ‘Finanza e risparmio’, ‘Iconografia della madonna in attesa del parto’, lo stimolante ‘Mangi chi può’, ‘Storie dei paladini di Francia’, tallonati dai ‘classici’ di approfondimento delle varie letterature (inglese, italiana al femminile, tedesca, lectura Dantis, ….)” spiegano dall’Unitre.

“Intelligente manualità con: Ceramica, disegno, fotografia, Pigotte, … e gli elenchi potrebbero continuare per parecchie decine di corsi, offerti e ben specificati, con il supporto del libretto distribuito ad inizio Anno Accademico. Per chiudere, sempre ad alto livello l’anno, niente di meglio che un concerto di un gruppo musicale di chiara fama: I Birkin Tree che, con la loro musica irlandese allieteranno il pubblico Domenica 28 aprile alle ore 16,00 presso l’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo. Balatti, Rinaudo, Perazzini, De Angeli e la voce della Torterolo sigleranno la fine di un anno interessante e costruttivo, che ci si augura possa mantenere anche in futuro il suon buon livello di offerte culturali, che arricchiscono il territorio del finale e dintorni” concludono dall’Unitre finalese.