Finale Ligure Viva: “Indignati per la situazione della Piaggio e dei lavoratori”

Finale Ligure. Anche il movimento civico finalese esprime forte preoccupazione per le sorti dell’azienda aeronautica e dei tanti lavoratori del territorio dopo l’avvio della procedura di cassa integrazione decisa dal commissario nella giornata di ieri.

“Noi di Finale Ligure Viva proviamo sgomento e rabbia per quanto sta accadendo alla Piaggio Aerospace e a tanti lavoratori del nostro territorio. Sempre brutte notizie da anni nell’ambito di questa storica azienda che tanto ha dato al mondo del settore aeronautico, all’economia finalese e ligure” afferma Finale Ligure Viva.

“I finalesi non meritano in eredità migliaia di cassa integrati, aree degradate, un futuro di cementificazione e seconde case dormitorio”.

“Siamo in campagna elettorale e non vogliamo strumentalizzare questa nuova tragica notizia di cassa integrazione, ma neanche possiamo far finta di niente. Siamo indignati di quanto è successo e sta succedendo, vicini e solidali con le famiglie coinvolte”.

“Noi di Finale Ligure Viva promettiamo il nostro massimo impegno, mettiamo e metteremo in campo tutte le nostre forze per far fronte a questa situazione” conclude il movimento civico finalese, in corsa con il candidato sindaco Maria Gariella Tripepi per le elezioni comunali del 26 maggio.