Finale Ligure. Prosegue a ritmo serrata la campagna elettorale del movimento civico finalese che candidata a sindaco Maria Gabriella Tripepi: la lista è stata depositata e si attende la presentazione ufficiale tra pochi giorni, con tutto il programma amministrativo.

Intanto il gruppo civico ha aperto un nuovo point elettorale nel centro di Finale Ligure, in via Pertica, che sarà ufficialmente inaugurato sabato prossimo, assieme ai componenti della lista e dei simpatizzanti di Finale Ligure Viva. Il point si aggiunge a quello già presente in via Brunenghi. Tra gli slogan lanciati per questa tornata elettorale quello per il doppio voto del 26 maggio, ovvero europee e comunali: “Alle europee vota chi vuoi… Alle comunali vota Noi!”.

Ma è sul futuro delle aree Piaggio che la candidata sindaco è pronta a giocarsi le sue carte per la sfida elettorale, dando appuntamento al prossimo 10 maggio in un incontro pubblico che sarà esteso non solo ai finalesi, ma anche a istituzioni, associazioni di categoria e sindacati. L’appuntamento è alle ore 21:00 al Boncardo di Finale.

Un incontro che arriva in un momento particolare per la Piaggio Aerospace e per i suoi lavoratori, alle prese con un futuro incerto e con la cassa integrazione straordinaria per oltre 500 lavoratori, dei quali molti finalesi.

“Abbiamo realizzato un progetto realmente concreto, un progetto innovativo e fattibile, con un piano finanziario sicuro, che porterà finalmente ad una soluzione definitiva” afferma Maria Gabriella Tripepi.

“Un progetto che segnerà la rinascita del nostro paese, con il coinvolgimento di tanti lavoratori e micro-imprese finalesi, guardando al futuro ed una vera crescita per la nostra comunità”.

“Noi non perdiamo tempo in progetti irrealizzabili e senza senso, vi mostreremo nel dettaglio un layout progettuale che cambierà il volto di Finale Ligure” conclude la candidato sindaco Maria Gabriella Tripepi.