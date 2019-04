Finale Ligure: perdita di acqua in via Pertica, lunedì l’intervento

Finale Ligure. Da qualche giorno si può notare una perdita di acqua in via Pertica davanti al Comando dei Vigili.

“L’intervento è previsto per lunedì – commentano dal Municipio – non abbiamo ritenuto opportuno intervenire durante i ponti di festa perché il disagio potrebbe essere importante. Speriamo che possa essere un’azione rapida di riparazione, ma se così non fosse si dovrebbe togliere acqua a tutto il centro di Marina ed oltre fino a via Molinetti a Pia”.

“Non sappiamo ancora se si tratta di acquedotto pubblico o privato – proseguono dal Comune – lunedì il Consorzio di Savona, gestore della rete, verificherà la cosa e sistemerà il tratto in questione. Seguiremo la cosa da vicino per limitare al massimo i disagi”.