Finale Ligure, il sindaco Frascherelli: “Per i danni della mareggiata il Comune ha fatto il suo”

Finale Ligure. “Leggo tante imprecisioni e inesattezze e se per un istante ho pensato di non replicare mi è poi parso più corretto non lasciare come ultime parole delle enormi bufale. Non è vero che non sono state fatte partire richieste di risarcimento nei tempi corretti. Il Comune ha chiesto quasi 7 milioni di euro di interventi nei tempi corretti”.

Dopo l’affondo della candidata sindaco di Finale Ligure Viva Maria Gabriella Tripepi, ecco la risposta del primo cittadino Ugo Frascherelli.

“Mi spiace non vi sia rispetto nei riguardi degli uffici comunali competenti. Non sono state fatte somme urgenze perché avevamo già ditte operative per noi nei vari appalti ed infatti abbiamo agito immediatamente sul territorio con diversi operatori del settore. Abbiamo ottenuto 67 mila euro per gli abbattimenti eseguiti in emergenza quella notte ed i giorni successivi (su una spesa di 130 mila). Inesatta anche la spesa relativa al Porto, anche qui per incapacità di seguire l’amministrazione della cosa pubblica, o ancora peggio non conoscerla ed arrogarsi ugualmente tale conoscenza”.

E il primo cittadino aggiunge: “Sul porto abbiamo finanziato con 450 mila euro il primo lotto relativo all’imboccatura dello stesso. Quindi non certo un intervento derivante dalla mareggiata ma una necessità di almeno 40 anni di ridurre/eliminare la risacca interna che solo noi abbiamo progettato e finanziato. Una relazione di un ingegnere del settore evidenzia come il Porto stia bene”.

“Che questo gruppo di candidati non si sia neppure informato?o che invece agisca solo per screditare, come fanno da tempo, divulgando notizie non corrette perché privi di validi argomenti?Tra l’altro parlano di mancanza di capacità di richiesta di risorse proprio il giorno dopo che abbiamo comunicato 1 milione e 300 mila euro di denari destinati all efficientamento energetico. Ai cittadini ogni possibile commento” conclude il sindaco finalese.