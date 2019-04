Finale Ligure, il sindaco Frascherelli lancia la proposta: “Nuova mensa comunale in via Brunenghi”

Finale Ligure. Ugo Frascherelli lancia in anteprima l’idea della sua nuova squadra in vista delle prossime elezioni comunale: “Una nuova mensa scolastica a gestione comunale. Il sito ideale dovrebbe essere quello del plesso di Via Brunenghi, dove vi sono spazi da poter razionalizzare. Ne ho già discusso con la Direzione Didattica ed alcune maestre e l’idea piace”.

“In questo modo raggiungeremmo piu’ finalità. Un controllo piu’ diretto su cio’ che viene somministrato ai giovani studenti, quindi piu’ qualità, e potrebbe essere occasione di nuovi posti di lavoro se riuscissimo a creare una vera e propria struttura con cucine e locali rispettando tutti i nuovi standard di costruzione. Ci lavoreremo da subito, nell’immediato futuro partendo da una progettazione ad hoc”.

L’assessore ai Lavori Pubblici Guzzi e il vicesindaco Brichetto ricordano: “Nel frattempo per migliorare gli attuali spazi abbiamo dedicato circa 50 mila euro con la delibera del Consiglio comunale di martedi scorso. Queste risorse serviranno a creare gli spazi mensa a piano terreno e riutilizzare le tre aule al primo piano come vere e proprie aule didattiche, cercando quindi di tamponare un esigenza di spazi derivante dalle nuove iscrizioni, che fortunatamente crescono di anno in anno. Oltre a questi anche 20 mila euro per i nuovi arredi destinati sempre ai locali mensa. Nell’ultimo sopralluogo abbiamo compreso quanto fossero necessarie tali risorse, ed alla prima occasione siamo riusciti a destinarle. Ne siamo molto soddisfatti, gli ambienti dei nostri ragazzi devono sempre essere al centro delle attenzioni, e con risorse limitate non sempre riusciamo ad essere tempestivi come vorremmo”.

Nelle prossime settimane di maggio dovrebbero iniziare i sopralluoghi della ditta che si occuperà dei nuovi serramenti. 290 mila euro di appalto che dovrà essere eseguito durante la stagione estiva. “Un appalto rivolto all’efficientamento energetico è ancora piu’ gradito e motivo di orgoglio” commenta Frascherelli “soprattutto se relativo ad ambiente scolastico, e su questo tema a breve dovremo avere altre notizie liete” conclude il primo cittadino.