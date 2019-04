Finale Ligure, il sindaco annuncia: “Stop al parcheggio su lungomare Migliorini”

Finale Ligure. “Venerdì 5 aprile sarà l’ultimo giorno di parcheggio su lungomare Migliorini nella zona di Final Pia”. Lo annuncia il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli.

“L’idea era nata per sopperire ai disagi arrecati dal cantiere di via Drione e fu mantenuta per i disagi del cantiere di via Molinetti, ma ora è il momento di tornare alla pedonalità dell’area”.

Secondo il primo cittadino, l’area pedonale rappresenta “la vera vocazione del lungomare”.