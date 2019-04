Finale Ligure. Fiori di Riviera, come accade ad ogni Pasqua, torna a regalare un tripudio di sapori e profumi nella primavera di aprile. La nona edizione del grande evento si terrà il 20 e 21 aprile (sabato e domenica di Pasqua), come tradizione, a Finalborgo, all’interno dei Chiostri di Santa Caterina, una manifestazione nata per valorizzare l’arrivo della stagione primaverile e lo sbocciare del meraviglioso Mondo dei Fiori.

In occasione dell’evento si svolgerà il mercatino dei fiori, all’interno del quale il pubblico potrà trovare diverse varietà di piante della nostra Riviera, delle aromatiche di Albenga, dello zafferano piemontese, nonché la presenza di saponi artigianali, editoria specializzata, erbe officinali secche ed in vaso, cosmetici artigianali al profumo di lavanda o al latte d’asina ed agli estratti di eucriso, stella alpina, epilobio dell’Alta Savoia francese, fiori e aromi, profumatori per ambiente, frutta, ortaggi, dolci a forma di fiori, formaggi alle erbe aromatiche ed ai fiori, olio extravergine di oliva, prodotti tipici e la presenza della birra artigianale, oltre che a prodotti di artigianato, una vera chicca, come ombrelli e cappelli di un ombrellificio artigianale della Provincia di Novara o bottoni, fiori e foglie, vasi realizzati in ceramica Raku o oggettistica in vetro di Burano, ecc.

Ci sarà anche un banchetto di fiori recisi offerti da Amaie Energia – Mercato dei Fiori di Sanremo con raccolta fondi per il progetto “Socializzazione e Benessere” attraverso la WalkRivieraWalk, la sezione camminatori dell’Asd RunRivieraRun, che tende a coinvolgere persone anziane per un invecchiamento attivo, nonché persone diversamente abili nelle attività sociali dell’associazione. E poi laboratori a cielo aperto con ” La fiamma magica: i segreti del vetro di Murano”. A cura di Vetro e legno di Loano in entrambe le giornate.

Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 9 alle 19 sia Sabato 20 sia Domenica 21 aprile. L’evento è organizzato dalla OroArgento con la collaborazione del Comune di Finale Ligure.