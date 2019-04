Finale Ligure. “Il rinnovo della Galleria di Via Brunenghi è per noi motivo di orgoglio. Una valorizzazione di un angolo di Finale che ha un grande significato, collegato alla più grande riqualificazione dell’intera via della quale già abbiamo un preliminare e che nel prossimo mandato contiamo di iniziare a realizzare”. Con queste parole Ugo Frascherelli lancia la nuova Galleria, “ringraziando prima di tutti il Prof. Sergio Olivotti, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile”.

La mostra raccoglie 12 poster realizzati per spettacoli ed avvenimenti teatrali da alcuni tra i più famosi poster artisti mondiali: Isidro Ferrer e Javier Jaén dalla Spagna, Peter Bankov dalla Russia, Istvan Orosz ungherese, Jan Bajitlik polacco come Ryszard Kaja e Kaja Renkas, Adan Paredes messicano, ma anche alcuni italiani come Paolo d’Altan, Valentina Biletta, Sergio Olivotti e Alex Raso.

Diverse sensibilità e diverse tecniche che spesso riassumono lo spirito e la cultura del paese di provenienza: ironici e onirici gli spagnoli, pittorici e autoriali i polacchi, raffinati gli italiani. La mostra sarà ospite a maggio della Escuela de Artediez di Madrid.