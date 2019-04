Finale Ligure. E’ stato tratto in salvo dagli uomini della polizia municipale di Finale Ligure il giovane capriolo smarrito che, forse alla ricerca di cibo, si è spinto fino in via Brunenghi.

Grazie ad una corda, gli agenti sono riusciti ad immobilizzare l’animale e ad evitare così che potesse cercare di fuggire tra i mezzi in transito lungo la strada, con ovvie conseguenze per la propria incolumità e per i conducenti dei veicoli.

A questo punto gli operatori hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco e del servizio veterinario dell’Asl2 savonese. Dopo averne constatato lo stato di salute dell’animale ed aver prestato le cure del caso, il veterinario ha stabilito di liberare il capriolo nei boschi delle alture finalesi.