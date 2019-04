Agg. ore 19.50: L’elicottero si è sollevato dalla pista di atterraggio improvvisata sulla via Aurelia per dirigersi verso l’istituto Gaslini. Il bimbo verrà ricoverato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico.

Resta ancora da chiarire con certezza la dinamica di quanto avvenuto all’interno dell’appartamento: al momento, l’unico elemento accertato è che il bambino si è sporto eccessivamente dalla finestra, finendo per precipitare di sotto. Insieme a lui c’erano la mamma ed il fratello maggiore e tutti e tre erano in visita a casa della nonna.

di 14 Galleria fotografica Finale Ligure, bambino di 4 anni cade da una finestra









Finale Ligure. Sarà trasportato in elicottero al Gaslini di Genova il bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento al primo piano di uno stabile situato in via Mameli, nel centro di Finale Ligure.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di oggi. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i volontari della croce bianca di Finale Ligure e gli operatori di Savona Soccorso, che hanno intubato e stabilizzato sul posto il bimbo.

Viste le condizioni del bimbo e la sua giovanissima età, i sanitari hanno chiesto l’immediato trasferimento all’istituto Gaslini di Genova. Questo avverrà in elicottero grazie al supporto dei vigili del fuoco: Drago atterrerà sulla via Aurelia tra Finale Ligure e Varigotti e una volta caricato il bambino si dirigerà verso Genova.

Per questo motivo la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Sul posto gli agenti della polizia locale e quelli della polstrada insieme ai carabinieri.