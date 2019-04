Finale Ligure. “Oggi iniziano i 200 mila euro di asfaltature cittadine. Le prime zone interessate dai lavori saranno Monticello, San Bernardino, Aquila e Gorra”. L’annuncio dell’assessore comunale Andrea Guzzi, che ha parlato del via al piano asfalti messo a punto dal Comune di Finale Ligure.

“A seguire toccheremo molte altre località e frazioni del territorio, partendo dalle segnalazioni raccolte da parte dei cittadini e da nostre considerazioni. Oltre a queste risorse dirette abbiamo anche concentrato convenzioni con privati, che tra aprile e maggio si dedicheranno ad altre zone della città (come via Calvisio per esempio)” aggiunge.

Foto 2 di 2



“In questi ultimi due anni sono molte le risorse dedicate alla manutenzione delle strade (450 mila euro su manutenzione più 400 mila euro su asfalti). E ne sono dimostrazione i numerosi cantieri oggi operativi (rotonde stazione e molo Varigotti) ed i molti chiusi nell ultimo semestre”.

“Tra poche settimane partirà anche l’appalto da 350 mila euro destinati agli immobili comunali, grazie al quale potremo tornare a mettere mano ai nostri alloggi e ad immobili di proprietà come fatto lo scorso anno con ulteriori 350 mila euro. Cifre mai destinate in passato a tali problematiche” conclude l’assessore Guzzi.