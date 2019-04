Finale, Frascherelli dà il via alla campagna elettorale: venerdì 12 aprile la presentazione della squadra

Finale Ligure. E’ iniziata ufficialmente questa mattina, con l’affissione dei manifesti, la “corsa” di Ugo Frascherelli verso il secondo mandato. L’attuale sindaco presenterà ai cittadini la sua squadra ed il programma 2019-2024 della sua lista civica venerdì 12 aprile, alle ore 18, presso i Bagni Boncardo.

“Il vero valore aggiunto del mio gruppo – spiega – è la coesione della squadra, già pronta per la prossima competizione elettorale. La coerenza della nostra azione amministrativa di questi 5 anni sarà il nostro biglietto di presentazione più importante. Quanto prospettato nel 2014 è stato in larga parte concretizzato, ed il resto verrà portato avanti nel prossimo quinquennio. Già pronti e con tanta voglia di continuare ad amministrare con l’aiuto di nuovi candidati, espressione del territorio”.

Ugo Frascherelli è sostenuto dal Partito Democratico, dal gruppo civico Unica Direzione Finale che fa capo all’assessore Casanova, il vicepresidente del Consiglio Marilena Rosa, il capogruppo Rotelli ed il consigliere Lena, e dal neonato gruppo dell’assessore Guzzi “Obiettivo Finale” che raccoglie persone più legate ad un mondo moderato di centrodestra. Nelle scorse settimane anche il Psi si era espresso ufficialmente a sostegno dell’attuale sindaco, a differenza di 5 anni fa.

“Diverse anime unite dalla passione e dall amore per la città – commenta Frascherelli – Negli scorsi mesi è nato in modo semplice e spontaneo il nostro programma per Finale Ligure, basato su una continuità amministrativa ed una giusta innovazione proveniente dal rinnovamento di gran parte dei candidati”.

Il sindaco uscente non vuole dare anticipazioni: “Posso solo dire che dell’attuale maggioranza consigliare saranno nuovamente in lista 5 esponenti: Casanova, Guzzi, Bricchetto, Venerucci e Rosa. Per conoscere gli altri vi aspetto venerdì prossimo. Le foto della squadra le abbiamo già fatte ieri ma ci hanno visto in pochi, la quasi segretezza è preservata”. Ma qualche indiscrezione trapela: tra i nomi più ricorrenti Delfio Dallara, ex presidente della Croce Bianca di Finale ed ex bancario, Olga Gattero, presidente dei Garosci di Pia, e Francesca Stagni, giovane avvocato di 25 anni, nipote della professoressa Fracchia (nota esponente del Cif finalese) e di Aldo Campi (storico esponente della Democrazia Cristiana).