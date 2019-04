Finale, da un controllo sui rifiuti scoperto magazzino trasformato in alloggio

Finale Ligure. Intervengono per un banale abbandono di rifiuti in una piazzetta nel centro di Finalmarina, ma era solo la punta dell’iceberg: protagonisti della vicenda gli agenti nel nucleo di pronto intervento della polizia municipale di Finale che, ricercando i responsabili dell’abbandono di un vecchio boiler su area pubblica, hanno notato un via vai di persone da una delle uscite sulla piazza.

Gli agenti hanno provveduto quindi ad identificare un soggetto di nazionalità straniera che viveva nell’alloggio, all’interno del quale erano presenti anche i suoi effetti personali, senza peraltro poter esibire alcun valido titolo che legittimasse la detenzione dell’immobile.

Proseguendo nel sopralluogo, il personale della polizia municipale ha scoperto un locale ad uso magazzino, posto nelle immediate vicinanze dell’appartamento, trasformato per uso abitativo senza avere mai ottenuto i prescritti titoli autorizzativi, riconducibile anch’esso al medesimo proprietario dell’alloggio occupato dallo straniero.

Di diversa natura e gravità le violazioni contestate all’intestatario degli immobili: dalle sanzioni per le violazioni in materia di edilizia, per le quali sarà notiziata anche l’Autorità Giudiziaria, alla mancata denuncia di ospitalità dello straniero prevista dall’art. 7 del testo unico immigrazione, alle sanzioni afferenti la violazione delle vigenti disposizioni del testo unico regionale sulla ricettività e in materia di esazione e versamento della tassa di soggiorno.

Contestato infine anche l’abbandono di rifiuti, per il quale lo stesso proprietario si è assunto la responsablità.