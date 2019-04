Finale: ciclista non si ferma all’alt della municipale, gli trovano 30 grammi di hashish

Finale Ligure. Non si ferma all’alt intimato da una pattuglia della polizia municipale, gli agenti gli perquisiscono casa e gli trovano 30 grammi di droga.

E’ successo a Finalborgo, dove un uomo che stava percorrendo in bicicletta un strada contromano, anzichè fermarsi, ha tentato di allontanarsi. Inseguito dagli agenti della municipale, è stato fermato poco dopo: era privo di documenti e, invitato a mostrare cosa portasse con sé, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

La verifica è dunque proseguita a casa dove la pattuglia della polizia municipale, raggiunta sul posto dall’ufficiale di turno, ha rinvenuto altri trenta grammi circa di hashish.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato accompagnato in questura per i consueti rilievi che hanno fatto emergere parecchi precedenti a suo carico. Anche la bicicletta è stata sequestrata, in quanto probabilmente rubata.