Finale: abbandonavano mobili ed elettrodomestici a bordo strada, individuati dalla municipale

Finale Ligure. Aveva suscitato indignazione negli scorsi giorni a Finale Ligure l’accumulo di rifiuti, consistenti in arredi, elettrodomestici e altre suppellettili, abbandonati a bordo strada in località San Bernardino. Dopo alcuni giorni di indagini però la polizia municipale è risalita ai responsabili.

L’episodio era stato ripetutamente segnalato sia al Comune che alla società Finale Ambiente, che si occupa di igiene urbana. Già in seguito ad un primo sopralluogo sul posto con gli addetti del servizio di raccolta, la polizia municipale aveva individuato significativi elementi per rintracciare i responsabili; nei giorni successivi parecchie persone sono state sentite presso gli uffici del comando in via Ghiglieri, facendo emergere, dopo alcune incongruenze, le prime ammissioni di responsabilità.

Al momento risultano almeno un paio le persone coinvolte nell’increscioso episodio, ma non è da escludere che nei prossimi giorni altri possano aggiungersi all’elenco dei responsabili.

“Fondamentale per la soluzione del caso è stata la collaborazione di alcuni cittadini – fanno sapere dal Comune – presso i quali è stata trovata conferma degli iniziali sospetti. I soggetti individuati come responsabili dovranno farsi carico dello smaltimento di tutto il materiale nel frattempo recuperato, oltre le sanzioni previste dalla legge”.