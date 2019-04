Finale 2019, scende in campo anche il segretario della Lega: “Impegno e passione, Gualberti sarà un ottimo sindaco”

Finale Ligure. Il suo nome era ancora incerto, oggi è arrivata la conferma ufficiale dal diretto interessato: il segretario della Lega di Finale Ligure, Roberto Paolino, sarà candidato alle prossime elezioni comunali a sostegno di Massimo Gualberti. Proprio durante la presentazione del candidato sindaco del centrodestra il nome di Paolino, che non si era presentato alle scorse comunali, era cominciato a circolare: “Ci penserò su…” aveva detto.

La decisione di scendere in campo in prima persona è maturata negli ultimi giorni, proprio durante gli incontri e le discussioni in casa Lega e nel centrodestra finalese per la composizione della lista e della squadra da presentare ai finalesi. Paolino ha quindi sciolto le riserve, decidendo di mettersi in gioco in prima persona nella corsa elettorale.

“Crediamo fortemente nella lista Gualberti, che saprà diventare una’ottima amministrazione e fare tutte quelle azioni utili per il rilancio del paese” sottolinea lo stesso Paolino.

“Amo Finale Ligure e voglio dare il mio contributo diretto per un rilancio vero della nostra cittadina”.

“E’ un grande impegno, ma con il sostegno del mio movimento che mi ha chiesto di scendere in campo darò una mano alla lista ‘Gualberti Sindaco’ e cercherò di portare in alto la Lega insieme agl’altri candidati della lista che rappresenteranno il nostro partito in queste elezioni amministrative” conclude.