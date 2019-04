Finale 2019, lista e programma del candidato Massimo Gualberti

Finale Ligure. Il candidato sindaco Massimo Gualberti, 53 anni, albergatore laureato in Giurisprudenza, ha diffuso ufficialmente i componenti della sua lista e un particolareggiato programma elettorale di ben 50 pagine.

Con lui in lista ci saranno:

1. Marco Battaglieri – anni 63 – Medico

2. Giuseppe Mirco Bozzano – anni 68 – ex Vice Segretario Comunità Montana

3. Monica Castiglioni – anni 43 – Operatore Massaggio Sportivo

4. Camilla Fasciolo – anni 32 – Avvocato

5. Paolo Folco – anni 45 – Laurea in Economia e Commercio – Agente Immobiliare

6. Cristina Franco – anni 52 – Avvocato

7. Marinella Geremia – anni 46 – Consigliere Comunale uscente

8. Umberto Luzi – anni 46 – Avvocato

9. Roberto Paolino – anni – 57 – Tecnico di radiologia

10. Mario Riolfo – anni 55 – Agente Immobiliare

11. Alessandro Scalia – anni 21 – Studente in Conservazione dei Beni Culturali

12. Livio Sterla – anni 50 – Architetto – ex Sindaco di Calice Ligure

13. Tecla Trotta – anni 47 – Avvocato

14. Cristina Velizzone – anni 53 – Agente Immobiliare

15. Nicola Viassolo – anni 58 – Consigliere Comunale uscente

16. Joshua Viola – anni 24 – operaio

Il programma elettorale è invece disponibile cliccando qui.