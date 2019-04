Finale Ligure. La candidata sindaco di “Per Finale” Tiziana Cileto lancia la sua proposta programmatica: un centro Alzheimer nella residenza Ruffini a Finale Ligure. Un progetto che rientra nel programma del gruppo civico sul sociale.

“E’ in un progetto che abbiamo in mente da 10 anni, un punto programmatico da sempre portato avanti dal nostro movimento, ma senza mai riscontro da parte delle amministrazioni in carica. E tra l’altro in questa campagna elettorale qualcuno cerca pure di ribarcela…” afferma con un pizzico di vena polemica Tiziana Cileto.

di 7 Galleria fotografica Presentazione lista Per Finale 2019









Nel merito della proposta: “Vogliamo realizzare, con le risorse del bilancio comunale previste per il settore sociale, un centro socio-saniatrio destinato ai malati lievi e lievi-moderati, che sarebbe un punto di riferimento importante per tante famiglie finalesi” afferma la candidata sindaco di “Per Finale”.

“E’ possibile realizzarlo nella residenza Ruffini e in caso di vittoria alle prossime elzioni comunali ci impegneremo subito per farlo. Il centro, la sua frequentazione, sarebbe un appoggio saniatario, medico, fisioterapico e psicologi per gli anziani malati, un miglioramento della qualità di vita che si rifletterebbe anche tra le mura domestiche con il ritorno a casa dai propri cari” aggiunge.

“Il centro Alzheiner può essere un aiuto concreto e sostanziale per molte famiglie e vogliamo realizzarlo per la nostra cittadina: tanti malati non possono essere lasciata a casa da soli e questo genere non pochi disagi, un sostegno del genere sarebbe l’ideale, anche perche crediamo che la difficile scelta di portare i malati in strutture permanenti debba avvenire il più tardi possibile”.

Infine la stoccata all’attuale amministrazione: “Non è stato fatto nulla in 5 anni, si è portato avanti un progetto della ludoteca per anziani che nulla a che a vedere con un centro diurno per malati di Alzheimer… Anzi, proprio a proposito della ludoteca e del suo trasferimento a Finalmarina, noi vorremmo riportaerla invece in nuovi locali a Finalpia” conclude Tiziana Cileto.