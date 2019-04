Fiera di Cengio e Triathlon Sprint di Andora, ecco come cambia la viabilità

Cengio. Mercoledì 1 maggio a Cengio si terrà la fiera di Santa Caterina.

Per questo motivo, la Prefettura di Savona ha stabilito che la Sp339 resterà chiusa nel tratto compreso tra il chilometro 34+700 ed il chilometro 35+950. Il provvedimento interesserà la strada in entrambi i sensi di marcia e sarà in vigore dalle 4 alle 23 di mercoledì.

Sempre mercoledì 1 maggio ad Andora si terrà la 28^ edizione del Triathlon Sprint, con partenza da Andora dalle 14.15 circa ed arrivo nella medesima località alle 16.15.

Anche in questo caso è stata disposta la chiusura dei tratti di strada interessati dal percorso, che toccherà i Comuni di Andora e di Stellanello, in entrambi i sensi di marcia.

La misura resterà in vigore per due ore o comunque fino a cessate esigenze.