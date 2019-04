Fiaccolata del 24 aprile, l’Assemblea Antifascista di Villapiana: “Nessuna intenzione di boicottare le celebrazioni istituzionali”

Savona. L’Assemblea Antifascista e Antirazzista del quartiere di Villapiana a Savona ringrazia “tutte le persone che hanno aderito alla fiaccolata del 24 aprile in particolare chi ha deciso di seguire il corteo partito dalla Sms XXIV Aprile di via Verdi, che si è rivelato di gran lunga il più numeroso”.

I membri dell’assemblea considerano “molto positivo quanto accaduto: centinaia di cittadini hanno voluto aderire spontaneamente alla protesta contro il divieto di passaggio imposto dal prefetto in via San Lorenzo a ‘protezione’ della sede di CasaPound, scegliendo di partire proprio da Villapiana. Le modalità della protesta (concordate con i vertici dell’Anpi) prevedevano una sosta davanti al blocco e la successiva presenza del corteo alla commemorazione di piazza Martiri della Libertà, non prima che venisse data la parola a una nostra portavoce dal palco degli oratori per spiegare le motivazioni del nostro ritardo”.

“Per questo motivo siamo arrivati in piazza non appena è iniziato il breve intervento della nostra portavoce, lasciando a Villapiana un presidio davanti al ‘muro’ di polizia. La nostra portavoce, però, avrebbe dovuto parlare prima di Adriano Sansa, proprio per dare modo al nostro corteo di unirsi agli altri partecipanti al momento dell’orazione ufficiale. Questo, però, non ci è stato concesso per motivi a noi sconosciuti variando quindi la scaletta degli interventi e spostando l’intervento della nostra portavoce proprio in chiusura di serata. In tal modo la piazza è rimasta semivuota per quasi tutta la celebrazione e chi si trovava nelle retrovie del nostro folto corteo è arrivato quando tutto si era oramai concluso”.

“Da parte nostra, dunque, c’è stato il massimo rispetto per le celebrazioni istituzionali e nessuna intenzione di boicottarle. Il primo a capirlo e a complimentarsi con noi per aver voluto dare un segnale forte verso i provvedimenti del prefetto, è stato proprio Adriano Sansa, che ringraziamo per le lusinghiere espressioni che ha speso nei nostri confronti”.